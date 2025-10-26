أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم (الأحد)، موافقة فرنسا وبريطانيا على تزويد بلاده بالأسلحة والصواريخ والمقاتلات.



وأوضح زيلينسكي أن فرنسا وافقت على تزويد أوكرانيا بمقاتلات إضافية من طراز Mirage (ميراج)، وصواريخ دفاع جوي، مبيناً أن بريطانيا هي الأخرى ستواصل دعم كييف عبر تزويدها بالصواريخ والمشاركة في إنتاج طائرات مسيّرة اعتراضية.



أسلحة أوروبية لكييف



وأشار إلى أن هناك أيضاً قرارات جديدة من فنلندا وإسبانيا للمساهمة في مبادرة PURL، وهي آلية لشراء الأسلحة الأمريكية، بما في ذلك صواريخ لمنظومة باتريوت، مؤكداً أن العمل جارٍ على ذلك بتركيز كامل.



وقال الرئيس الأوكراني: الترتيبات الدفاعية مع الشركاء الأوروبيين تسير بوضوح، مشيراً إلى أن بلاده تُعد لمشاريع جديدة، وسيكون هناك مزيد من الإنتاج المشترك للأسلحة، وبحسب شبكة «سي إن إن» الأمريكية فإن أنظمة «باتريوت» أثبتت فاعليتها في تدمير الصواريخ الباليستية الروسية، وتسعى أوكرانيا حالياً للحصول على عقد لشراء 25 من هذه الأنظمة من الولايات المتحدة.



وعززت كييف إنتاج الأسلحة منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا، إذ يتم الآن إنتاج ما يقرب من 60% من الأسلحة محلياً، لكنها لا تزال تعتمد على الإمدادات الغربية لأنظمة الدفاع الجوي والصواريخ.



وتحتاج أوكرانيا إلى استمرار تدفّق الأسلحة الدفاعية من حلفائها لمواجهة الهجمات الروسية المكثفة بالصواريخ والطائرات المسيّرة، التي غالباً ما يصل عددها إلى مئات الهجمات في الليلة الواحدة.



الدعم البريطاني لأوكرانيا



وقدّمت بريطانيا مجموعة واسعة من الأسلحة والمعدّات لأوكرانيا تشمل أنظمة دفاع جوّي، وبطاريات صواريخ دقيقة المدى، كما أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن الصندوق الدولي لأوكرانيا الذي تقوده لندن قد سلّم كييف أكثر من ألف نظام دفاع جوي، وأكثر من 600 طائرة مسيّرة، إضافة إلى رادارات وأنظمة إلكترونية.



وذكر تقرير لمجلس العموم البريطاني أن لندن سلّمت ذخائر وصواريخ دقيقة إضافة إلى منظومات دفاع جوي، في إطار حزمة مساعدات عسكرية شاملة، من بين المعدات التي أرسلتها إلى أوكرانيا كذلك صواريخ مضادة للدروع مثل نظام NLAW، كما تبرّعت بريطانيا بمعدات مدفعية، منها مدافع AS-90 ذات عيار 155 ملليمتر.



التسليح الفرنسي لأوكرانيا



بدورها، أعلنت فرنسا أنها سلّمت معدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة تُقدّر بمليارات اليورو، تشمل مقاتلات من طراز «ميراج»، وصواريخ دفاع جوي من نوع «أستر» وغيرها من منظومات الدفاع الجوي.



وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، أن فرنسا ستنقل طائرات مقاتلة من طراز «ميراج 2000» إلى أوكرانيا وتدرب طياريها عليها.