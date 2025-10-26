أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية جافين نيوسوم اليوم (الأحد)، أنه يدرس الترشح للرئاسة الأمريكية في 2028، مشيراً إلى أنه سيتخذ قراره بعد انتخابات التجديد النصفي لعام 2026.



وأعرب نيوسوم المنتمي للحزب الديمقراطي في مقابلة مع شبكة «سي بي أس» الأمريكية، عن تطلعه أن يكون ممن سيقدمون أنفسهم للترشح في 2028، ومن سيرتقون إلى مستوى هذه المناسبة.



وقال في رده على سؤال ما إذا كان يفكر في الترشح، قال نيوسوم: «نعم، سأكون كاذباً إذا قلت غير ذلك».



تأييد داخل حزبه لمواجهة ترمب



ويسعى نيوسوم هذا العام لجس النبض إزاء ترشحه المحتمل للرئاسة، خصوصاً بعد أن اكتسب تأييداً داخل حزبه في مواجهة الرئيس الجمهوري دونالد ترمب في ما يتعلق بمجموعة من القضايا.



وبموجب الدستور الأمريكي، يُمنع ترمب من الترشح لولاية ثالثة، لكنه طرح الفكرة، وقال في وقت سابق من هذا العام إن هناك طرقاً يمكنك من خلالها القيام بذلك.



ودفع نيوسوم بولاية كاليفورنيا إلى طليعة جهود الحزب الديمقراطي الرامية لإعادة رسم خرائط الكونغرس في مواجهة جهود مماثلة من ولايات يقودها الجمهوريون.



ودخل نيوسوم أيضاً في مواجهة مع ترمب في ما يتعلق بقرار الأخير نشر الجيش في لوس أنجلوس.



ويتصارع الحزبان حالياً للسيطرة على مجلس النواب، الذي يتمتع فيه الجمهوريون الآن بأغلبية ضئيلة، في انتخابات 2026.



من هو حاكم كاليفورنيا



بدأت مسيرة نيوسوم السياسية في مجلس مشرفي سان فرانسيسكو عام 1997، وخلال فترة عمله هناك، أيّد حظر إعلانات التبغ المرئية في الشوارع، كما أيّد تشديد العقوبات على مُلّاك العقارات الذين يخالفون قوانين ضبط الإيجار.



وتزوج خلال الفترة من 2001 وحتى 2004 من المعلقة كيمبرلي غيلفويل التي برزت لاحقاً في برنامج حواري على قناة «فوكس نيوز» المحافظة، ثم أصبحت من مستشاري دونالد ترمب، قبل أن يتم الإعلان عن خطبتها لدونالد ترمب جونيور نجل الرئيس.



وفي 2004، انتُخب نيوسوم عمدة لسان فرانسيسكو، بعدما حظي بدعم شخصيات ديمقراطية بارزة، منها الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون ونائبه آل غور.



ولفت نيوسوم الأنظار على المستوى الوطني عندما أصدر توجيهات للمدينة بإصدار تراخيص زواج للأزواج من الجنس نفسه، وهو توجيهٌ خالف قانون الولاية، وألغته المحكمة العليا في كاليفورنيا لاحقاً.



وفي 2006 ارتبط بالمخرجة السينمائية جينيفر سيبل التي تزوجها في يوليو 2008 وأنجبا 4 أبناء، وقبل ذلك وتحديدا في فبراير 2007 أعلن نيوسوم أنه سيسعى للعلاج من اضطراب تعاطي الكحول.



انتُخب نيوسوم نائباً لحاكم ولاية كاليفورنيا في أواخر 2010، وأدى اليمين الدستورية في يناير الثاني 2011، تحت قيادة الحاكم جيري براون وخلال عمله دعم محاولة فاشلة لإنهاء عقوبة الإعدام في الولاية في 2012، ومرة أخرى في 2016.



بعد محاولته الفاشلة في 2009 للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي لمنصب حاكم كاليفورنيا ترشح مرة أخرى في 2018 ونجح، وفاز بالترشيح ثم بالمنصب ليؤدي اليمين الدستورية في 7 يناير2019.



في مارس من ذلك العام، أعلن وقفاً مؤقتاً لعقوبة الإعدام، منهياً بذلك هذه الممارسة فعلياً طوال فترة حكمه، كما بدأ نيوسوم أيضاً بالعفو عن المهاجرين الذين واجهوا الترحيل في ظل حملة إدارة ترمب الأولى على المهاجرين ذوي السجلات الإجرامية.



سيغادر نيوسوم منصبه حاكماً لولاية كاليفورنيا بعد انتخابات التجديد النصفي العام القادم.



ووضع نيوسوم نفسه في صدارة جهود الديمقراطيين لبحث أسباب خسارتهم الفادحة لانتخابات 2024 مع خسارة البيت الأبيض والكونغرس، كما تودد للتيارات المحافظة من خلال خفض مخصصات الرعاية الصحية للمهاجرين غير الشرعيين هذا العام، كما أطلق في مارس الماضي «بودكاست» يستقي فيه آراء شخصيات بارزة في عالم ترمب.