فيما يجتمع وفدان من البلدين لنزع فتيل التوتر بينهما، أعلن الجيش الباكستاني اليوم (الأحد) مقتل 5 جنود باكستانيين و25 مسلحاً في اشتباكات قرب الحدود مع أفغانستان.



وقال المكتب الإعلامي للجيش الباكستاني إن المسلحين حاولوا العبور من أفغانستان خلال الـ48 ساعة الماضية في منطقتي كرم ووزيرستان الشمالية، وهما منطقتان وعرتان على الحدود الشمالية الغربية لباكستان، موضحاً أن توقيت محاولات التسلل هذه يثير الشكوك حول نيات الحكومة الأفغانية المؤقتة في ما يتعلق بالتعامل مع التهديدات المنطلقة من أراضيها.



أعمال عدائية



ودعا الجيش الباكستاني الحكومة الأفغانية إلى الوفاء بالتزاماتها ومنع استخدام أراضيها في أعمال عدائية ضد باكستان. ولم تعلّق حكومة طالبان ولا وزارة الدفاع حتى الآن على هذه التصريحات.



وتنفي «طالبان» الاتهامات بإيواء مسلحين وتقول إن العمليات العسكرية الباكستانية تنتهك السيادة الأفغانية.



ويجتمع مسؤولون من البلدين في إسطنبول لمنع تجدد الصراع بعد الاشتباكات التي وقعت بين جيشيهما هذا الشهر، وهو أعنف قتال على الحدود منذ سيطرة «طالبان» على كابل في عام 2021.



تحذيرات باكستانية



واندلع القتال بعد أن طالبت باكستان حركة طالبان بكبح جماح المسلحين الذين تقول إنهم يعملون من ملاذات آمنة داخل أفغانستان، ما أدى إلى تبادل كثيف لإطلاق النار وشن باكستان غارات جوية.



وكان وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف قال أمس إن الهدنة صامدة، وإنه يعتقد أن أفغانستان تريد السلام، محذراً من عدم التوصل إلى اتفاق في إسطنبول.