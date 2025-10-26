بعد ساعات من إعلان القيادي عبده أحمد عبده عوض قائد ما يسمى بـ«السرية الثانية في اللواء السادس كرار» أمس (السبت) انشقاقه عن الحوثي والتحاقه بألوية العمالقة الجنوبية، شن الحوثيون اختطافات واسعة في منطقة حاضية بمديرية مقبنة غرب تعز.



وقالت مصادر في مديرية مقبنة إن الحوثي أطلق حملة واسعة لاختطاف أبناء منطقة حاضية، مبينة أن من بين المختطفين باسم غالب صالح محمد حسين شلوه، الذي جرى اقتحام منزله والاعتداء على أسرته قبل أن يتم اختطافه.



حملة تنكيل حوثية



وأوضحت المصادر أن حملة التنكيل ونهب الممتلكات والاختطافات التي تعرض لها أبناء منطقة حاضية جاءت على خلفية تأكيد انشقاق القيادي عبده عوض، والتحاقه بألوية العمالقة، وكشفه الواقع المرير الذي تعيشه الجماعة، المتمثل في عدم قدرتها على تسليح مجنديها، وتدهور الأوضاع الداخلية لجبهاتها، على عكس ما تروج له وسائل إعلامها، وتجنيدها بالقوة الجبرية الأطفال والرجال الأميين غير المتعلمين بكثرة، وإدخالهم دورات طائفية لتعبئة عقولهم بالأفكار المضللة والمغلوطة.



من جهة أخرى، قُتل مسن يمني وأصيبت فتاة عشرينية بجروح بالغة في حادثتين منفصلتين بمحافظة تعز.



قنص المدنيين في تعز



وذكرت مصادر أمنية وطبية أن قناصاً حوثياً استهدف المسن أثناء وجوده في منزله بحي تبة عبده حاتم، موضحة أن الرصاصة اخترقت رقبته من الجهة اليمنى وخرجت من اليسرى، ما أدى إلى وفاته على الفور داخل منزله.



وأشارت المصادر إلى أن الفتاة التي وصلت للمستشفى أُصيبت جراء انفجار لغم حوثي بها بمنطقة الكدحة، مبينة أن الانفجار تسبب في بتر يديها وتطاير شظايا في وجهها وصدرها أثناء رعيها الأغنام، وجمع الحطب.