سلطت صحف ومواقع عالمية الضوء على تداعيات وقف إطلاق النار في غزة، وكشفت عن ضغوط مارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإنهاء الحرب.



وحذّرت صحف أخرى من موجة اضطرابات نفسية تهدد المجتمع الإسرائيلي بعد حرب غزة.



لا رؤية واضحة للمرحلة القادمة



واعتبرت صحيفة «(الغارديان» البريطانية، أن مبعوثي ترمب إلى إسرائيل، يركّزون على منع انهيار الهدنة دون طرح رؤية واضحة للمرحلة القادمة.



ورأت أن واشنطن تكتفي بمحاولات تهدئة مؤقتة في ظل تصاعد الهجمات الإسرائيلية وتزايد الدعوات داخل الكنيست لتوسيع الحرب.



ولفتت إلى أن الإعلام الإسرائيلي يتجاهل الخسائر المدنية الفلسطينية ويغيب عنه البعد الإنساني، ما يضعف فرص التسوية ويعمّق العداء.



وحذرت الصحيفة من أن استمرار الغموض الأمريكي قد يؤدي إلى انهيار ما تبقى من خطة ترمب للسلام ما لم تُتخذ خطوات ملموسة للمرحلة القادمة.



إخماد صوت السلاح



فيما وصفت صحيفة «ليبراسيون» الفرنسية، ما جرى بأنه «إجبار أمريكي» لنتنياهو على إخماد صوت الأسلحة في غزة، ولفتت إلى أن ترمب استخدم مزيجا من الترهيب والتحذيرات القوية خلال مكالمة هاتفية مع نتنياهو في الرابع من أكتوبر الجاري.



ونقلت الصحيفة عن ترمب قوله «لا يمكنك محاربة العالم، يمكنك خوض معارك فردية لكن العالم ضدك»، واعتبرت أن هذه المكالمة كانت حاسمة في إنهاء العمليات العسكرية.



وأوضحت أن ترمب، الذي يحظى بشعبية كبيرة في إسرائيل، مارس ضغوطا خفية على نتنياهو لإنهاء القتال خشية انفلات الموقف، مؤكدة أن الأخير لم يجد بدا من القبول بوقف النار حفاظا على دعم واشنطن.



أزمة عميقة داخل إسرائيل



من جانبها، حذّرت صحيفة «لوموند» الفرنسية من «تسونامي اضطرابات نفسية» يهدد إسرائيل بعد حرب غزة، مشيرة إلى أن الصدمات التي خلّفتها المعارك تنذر بأزمة عميقة في بنية المجتمع الإسرائيلي.



وذكرت أن نحو 19 ألف جندي إسرائيلي يتلقون العلاج من اضطرابات ما بعد الصدمة، مع توقعات بارتفاع العدد إلى نحو 50 ألفا خلال عامين.



ولفتت إلى أن هذه الأرقام تعكس حجم الضغط النفسي داخل الجيش والمجتمع، في ظل غياب الدعم الكافي للجنود العائدين من جبهات القتال.



وكشفت أن عددا من جنود الاحتياط بدأوا بالتحرك سياسيا للمطالبة بحقوقهم، معتبرين أن الحكومة تتجاهل معاناتهم رغم أنهم خاضوا الحرب نيابة عن المجتمع، ما ينذر بتنامي شرخ داخلي داخل المؤسسة العسكرية.



القوة الدولية في غزة



ونقلت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية عن مستشار ترمب السابق ستيف بانون، أن مشاركة تركيا في القوة الدولية المزمع تشكيلها لإرساء الاستقرار في غزة أثارت غضب نتنياهو، الذي رفض أي دور تركي.



وذكرت أن الموقف الإسرائيلي دفع واشنطن إلى استبعاد تركيا من القوة الدولية، على أن تتولى مصر قيادتها لنزع سلاح حركة حماس وتأمين إدارة فلسطينية مؤقتة في القطاع.



وحسب بانون، فإن الولايات المتحدة لن تدعم أي توسع أو ضم إسرائيلي جديد، في تحول يعكس فتور الدعم الأمريكي التقليدي لتل أبيب.



عفو رئاسي لنتنياهو



وكشفت صحيفة «هآرتس» أن نتنياهو يسعى وفق مؤشرات متزايدة للحصول على عفو رئاسي من الرئيس إسحاق هرتسوغ لتجنّب الإدانة في قضايا الفساد المرفوعة ضده، رغم أن العفو لا يُمنح عادة إلا بعد صدور حكم قضائي نهائي.



ولفتت إلى أن مجرد تداول فكرة العفو في هذه المرحلة يثير قلقا واسعا في الأوساط القانونية والسياسية، إذ يرى خبراء أن مثل هذه الخطوة ستقوّض ثقة الجمهور بالمؤسسات القضائية.



وأكدت الصحيفة أن الغموض الذي يلفّ مستقبل نتنياهو يعكس أزمة ثقة متصاعدة داخل إسرائيل، حيث تتقاطع الضغوط الداخلية مع التحولات الإقليمية.