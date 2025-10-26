التحالف مع واشنطن أولوية اليابان القصوى

في أول اتصال رسمي منذ توليها رئاسة الحكومة، شددت رئيسة الوزراء اليابانية سناء تاكايشي على أن تعزيز التحالف مع الولايات المتحدة يمثل الركيزة الأساسية في سياساتها الخارجية والأمنية، مؤكدة أن العلاقة بين طوكيو وواشنطن «لا غنى عنها» في مواجهة التحديات الإقليمية، خصوصاً ما يتعلق بالصين ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.

جاءت تصريحات تاكايشي خلال مكالمة هاتفية جمعتها بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب مساء أمس (السبت) في أول حوار مباشر بين الجانبين بعد توليها المنصب الأسبوع الماضي. وأوضحت في بيان نشرته على موقعها الرسمي أنها أبلغت ترمب بأن حكومتها «ستعمل على رفع مستوى التحالف الياباني–الأمريكي إلى آفاق جديدة».

وأجريت المكالمة بينما كانت تاكايشي في ماليزيا لحضور منتدى إقليمي، في حين كان ترمب يتحدث من طائرته الرئاسية أثناء توجهه إلى الدولة نفسها للمشاركة في القمة ذاتها. ومن المقرر أن يبدأ ترمب زيارة رسمية إلى اليابان الإثنين المقبل، يعقبها قمة ثنائية بينه وبين تاكايشي يوم الثلاثاء في طوكيو.

وخلال الاتصال، هنّأ ترمب رئيسة الوزراء الجديدة على توليها المنصب، وتبادل معها الذكريات حول الزعيم الراحل شينزو آبي، الذي كان له دور كبير في صعودها السياسي.

واختتمت تاكايشي حديثها بوصف الرئيس الأمريكي بأنه «شخص مرح ويتسم بروح إيجابية»، مؤكدة أن الحوار بين البلدين سيستمر بروح الصداقة المتبادلة والثقة الراسخة.