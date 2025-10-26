أعلن مصدر في الجيش السوداني انسحاب قواته من بعض المواقع في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غربي البلاد لأسباب تكتيكية، بحسب قوله.



وأكد المصدر انسحاب قوات الجيش من مقر الفرقة السادسة مشاة في الفاشر بعد قتال عنيف مع قوات الدعم السريع



لكن مستشار قائد قوات الدعم السريع الباشا طبيق، أعلن السيطرة على مقر الفرقة السادسة مشاة التابعة للجيش السوداني في الفاشر.



وأفادت مصادر سودانية و شهود عيان باندلاع معارك محتدمة في عدة مواقع في محيط الفرقة السادسة، صباح اليوم الأحد.



وذكرت المصادر أن قوات الجيش والقوات المساندة لها انسحبت من مقراتها في الفرقة السادسة وأكدت أنها ستعمل على ترتيب صفوفها والعمل على استعادة تلك المواقع.



وشهدت مدينة الفاشر خلال الأيام الماضية عمليات عسكرية عنيفة بين قوات الجيش والدعم السريع، تمكنت من خلالها الدعم السريع من الوصول إلى قيادة الفرقة السادسة مشاة الواقعة وسط المدينة، فيما شهد المحور الشمالي نزوح آلاف المدنيين إلى خارج المدينة بسبب احتدام القتال.



وحاصرت قوات الدعم السريع المدينة على مدار الثمانية عشر شهراً الماضية، واستهدفت المدنيين بهجمات متكررة بالطائرات المسيرة والمدفعية، بينما أدى الحصار إلى انتشار المجاعة في أنحاء المدينة التي لا يزال يقطنها 250 ألف نسمة.



وتُعدّ الفاشر مركزا أساسيا للعمليات الإنسانية في ولايات إقليم دارفور الخمس، وتخضع منذ 10 مايو 2024 لحصار تفرضه قوات الدعم السريع، وسط تحذيرات دولية من تداعيات كارثية على المدنيين.



ومنذ اندلاع الحرب يوم 15 أبريل 2023، قُتل نحو 20 ألف شخص وتشرد أكثر من 15 مليونا بين نازح ولاجئ، وفقا لتقارير أممية ومحلية.