أعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية الجنرال فاليري جيراسيموف، اليوم (الأحد)، أن روسيا أجرت تجربة ناجحة لصاروخ كروزي جديد يحمل الاسم «بوريفيستنيك» (9M730)، وهو صاروخ نووي القدرة ونووي الدفع.

14,000 كيلومتر لمدة 15 ساعة

جاء هذا الإعلان خلال تقرير قدمه الجنرال إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أشار إلى أن الصاروخ قطع مسافة 14,000 كيلومتر (8,700 ميل) وظل في الجو لمدة تقارب 15 ساعة خلال التجربة.

**media«2604444»**

بوتين: الصاروخ «لا يُقهر»

ووصف بوتين، الذي كان يرتدي زياً عسكرياً مموهاً خلال الإعلان، الصاروخ بأنه «لا يُقهر» أمام أنظمة الدفاع الصاروخية الحالية والمستقبلية، مشيراً إلى أن الصاروخ، الذي يُعرف في حلف الناتو باسم «SSC-X-9 Skyfall»، يتمتع بمدى شبه غير محدود ومسار طيران غير متوقع، مما يجعله سلاحاً استراتيجياً فريداً.

وأضاف بوتين أن التجارب الحاسمة للصاروخ قد اكتملت، وأمر بالبدء في المرحلة النهائية لتطويره تمهيداً لنشره ضمن الترسانة العسكرية الروسية.

جيل جديد من الأسلحة الاستراتيجية الروسية

يُعتبر صاروخ «بوريفيستنيك» جزءاً من جيل جديد من الأسلحة الاستراتيجية الروسية التي تهدف إلى تعزيز القدرات النووية للبلاد في مواجهة التوترات المتزايدة مع الغرب، وتأتي التجربة الناجحة في سياق جهود روسيا لتطوير أسلحة متطورة تتفوق على أنظمة الدفاع الصاروخي الأمريكية والغربية.

الصاروخ، الذي يعتمد على تكنولوجيا الدفع النووي، يُمكنه التحليق على ارتفاعات منخفضة، مما يصعب اكتشافه بواسطة الرادارات التقليدية، وأثارت التجربة قلقاً دولياً، إذ دعا عدد من المحللين العسكريين إلى مراقبة التطورات الروسية عن كثب، خصوصاً في ظل التوترات الجيوسياسية الحالية.