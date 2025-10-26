فيما تتواصل الاجتماعات بين المبعوث الخاص للرئيس الروسي كيريل ديمترييف ونظيره الأمريكي ستيف ويتكوف ومسؤولين أمريكيين، اليوم (الأحد)، في الولايات المتحدة، أعرب مبعوث الرئيس بوتين عن تفاؤله بقرب التوصل إلى حل دبلوماسي لحرب أوكرانيا.



ونقلت وسائل إعلام غربية عن مصدر مطلع قوله: عُقدت اجتماعات بين المبعوث الروسي لشؤون الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية وممثلي إدارة الرئيس دونالد ترمب يومي 24 و25 أكتوبر، وستستمر في 26 أكتوبر.



اعتراف زيلينسكي بخطوط القتال



وقبيل اجتماع اليوم، اعتبر ديمترييف، أن أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة «قريبة جداً» من التوصل إلى اتفاق دبلوماسي لإنهاء الحرب في أوكرانيا.



وقال المبعوث الروسي لشبكة CNN، مساء الجمعة: إن اعتراف الرئيس زيلينسكي المسبق بأن الأمر يتعلق بخطوط القتال يُعدّ خطوة كبيرة.



وأضاف: «كما تعلمون، كان موقفه السابق هو ضرورة انسحاب روسيا بالكامل. لذا، أعتقد أننا قريبون جداً من حل دبلوماسي يمكن التوصل إليه».



لكن أوكرانيا مع حلفائها الأوروبيين، حذّرت، الجمعة، من أنه «يجب عدم تغيير الحدود بالقوة». وطلبت روسيا من أوكرانيا التنازل عن المزيد من الأراضي قبل أن تتمكن من الموافقة على وقف إطلاق النار.



ضمانات أمنية لأوكرانيا



وعبر ديمترييف، عن انفتاح موسكو على منح أوكرانيا «ضمانات أمنية»، مشدداً على ضرورة ضمان حياد كييف، ورفض تواجد حلف شمال الأطلسي «الناتو» على حدود روسيا.



وقلل خلال حوار مع شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية، من تأثير العقوبات الأمريكية على روسيا، قائلاً إنه «لا يوجد ضغط يمكن أن يؤثر على روسيا»، معبراً عن اعتقاده بأن العقوبات على موسكو لن يكون لها تأثير كبير على الاقتصاد الروسي، عازياً السبب إلى أن «أسعار النفط في العالم سترتفع، وستبيع روسيا كميات أقل من النفط ولكن بسعر أعلى».



ورداً على سؤال بشأن ما تريده روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا، قال ديمترييف، إن مهمته تنصب على الاقتصاد والاستثمارات والعلاقة العامة مع الولايات المتحدة وضمان حدوث حوار، وذلك قبل أن يوضح: «أعتقد أن هناك عناصر عدة، أحدها هو ضمانات أمنية لأوكرانيا. وروسيا قالت نعم، منفتحون على ضمانات أمنية لأوكرانيا».