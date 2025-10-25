أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (السبت)، محادثات مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة، خلال توقفه وهو في طريقه إلى ماليزيا، ضمن جولة آسيوية.



وقال ترمب: قطر حليف عظيم للولايات المتحدة، مضيفاً: نعرب عن شكرنا لقطر ولدينا شرق أوسط آمن الآن ونريد أن يبقى كذلك.

سلام دائم في غزة

وقال الرئيس الأمريكي : قوة الاستقرار في قطاع غزة ستكون جاهزة قريباً، موضحاً أن قطر سترسل قوات حفظ سلام إلى غزة عند الحاجة إلى ذلك.

وشدد الرئيس الأمريكي على ضرورة أن يكون السلام في غزة دائماً، موضحاً أن ما حققه في غزة كبير. وأضاف: نحقق سلاماً حقيقياً في الشرق الأوسط وهذا لم يحدث منذ 3 آلاف سنة، مشيراً إلى أن وقف إطلاق النار في غزة سيصمد، معرباً عن أمله بأن يلتزم الأطراف بما وافقوا عليه.

خيبة أمل من بوتين

وحول إمكانية عقد قمة بينه والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال ترمب: لن ألتقي بوتين إلا عند التأكد من إمكانية إبرام صفقة بشأن أوكرانيا، مضيفاً: أشعر بخيبة أمل من موقف الرئيس الروسي. ولفت إلى أنه سيبحث مسألة شراء النفط الروسي مع الرئيس الصيني، مشيراً إلى أنه يعتقد أن الصين تريد إبرام صفقة، وأنه سيبحث معها مسألة مخدر الفينتانيل.

مناقشة تنفيذ المرحلة الثانية



والتقى ترمب برئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، لمتابعة اتفاق وقف إطلاق النار في نهاية المرحلة الأولى والتجهيز للمرحلة الثانية، وسيستكمل ذلك النقاش وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي هو في طريقه أيضاً إلى الدوحة للمشاركة في اجتماعات بحث تفاصيل تطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق.

مقترحات لتشكيل قوة دولية



وقال روبيو: هناك فريق أمريكي يعمل على إصدار قرار أممي أو إبرام اتفاقية دولية لمنح تفويض لقوة متعددة الجنسيات في غزة، مضيفاً: نتلقى مقترحات بشأن تشكيل قوة دولية في غزة، وسنبحث الأمر مع قطر في اجتماع يعقد غداً (الأحد).



وأجرى روبيو اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم، في إطار الجهود المشتركة لتنفيذ خطة الرئيس دونالد ترمب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة.



وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن روبيو ونتنياهو أكدا خلال المكالمة على عمق العلاقة الإستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، مشيرين إلى استمرار التنسيق الثنائي بشأن الخطوات القادمة لتنفيذ الخطة الأمريكية لتحقيق الاستقرار في القطاع.



وغادر روبيو إسرائيل اليوم متوجهاً إلى قطر، من أجل الانضمام إلى اجتماع ترمب مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الوزراء محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.



بدوره، قال مكتب نتنياهو إن رئيس الوزراء الإسرائيلي وروبيو أكدا خلال اتصال هاتفي على إعادة الرهائن ونزع سلاح حركة حماس.

فريق مصري في غزة



من جهة أخرى، نقل موقع «أكسيوس» الأمريكي عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله إن الحكومة وافقت على السماح بدخول فريق مصري مزود بمعدات إلى غزة للمساعدة في العثور على جثامين المحتجزين الإسرائيليين.