اضطرت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه إلى دخول أحد الملاجئ أثناء وجودها بالعاصمة الأوكرانية كييف خلال الغارة الجوية الروسية ليلاً.



وأعربت رايشه في مؤتمر صحفي اليوم (السبت) عن أسفها لأن هذه التجربة المؤلمة أصبحت من الحياة اليومية الحزينة للأوكرانيين، مشددة بالقول: «لقد اتضح لي خلال تلك الليلة مرة أخرى وبشكل واضح جداً أن هجمات روسيا على الشعب الأوكراني تهدف إلى إنهاكه».



دعم ألماني للطاقة الأوكرانية



ووصلت رايشه أمس (الجمعة) إلى أوكرانيا برفقة وفد اقتصادي في زيارة تستمر عدة أيام، معتبرة أن الهجمات التي تستهدف شبكات الكهرباء والتدفئة قبيل موسم الشتاء تمثل خطراً كبيراً، واعدة بتقديم المساعدة في إعادة بناء البنية التحتية للطاقة التي دمرتها الحرب.



وقالت الوزيرة الألمانية إن بلادها لن تتخلى عن الأوكرانيين.



بدوره، ذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن روسيا استخدمت خلال الهجوم الليلي إلى جانب عشرات الطائرات المسيّرة 9 صواريخ باليستية، موضحاً أن روسيا أطلقت منذ بداية العام نحو 770 صاروخاً باليستياً، وأكثر من 50 صاروخاً مجنحاً على أراضي بلاده.



ولفت إلى أن الهجوم على كييف أسفر عن مقتل شخصين على الأقل، وإصابة 12 آخرين.



خسائر أوكرانية



بالمقابل، أكدت وزارة الدفاع الروسية أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت خلال الساعات الـ24 الماضية نحو 1385 عسكرياً، نتيجة العمليات العسكرية على مختلف محاور القتال، مبينة أن قواتها استهدفت مواقع عسكرية، مستخدمة أسلحة بعيدة المدى وطائرات مسيرة هجومية ضد منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، إضافة إلى تدمير محطة حرب إلكترونية، ومستودعات ذخيرة تابعة للقوات الأوكرانية.



وأشارت إلى أن الدفاعات الجوية الروسية تمكنت من إسقاط قنبلتين جويتين موجهتين، إضافة إلى 281 طائرة مسيرة أوكرانية.