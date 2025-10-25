حذّر وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف، اليوم (السبت)، من اندلاع حرب مفتوحة مع أفغانستان، إذا لم تُسفر المحادثات الجارية بين البلدين في مدينة إسطنبول التركية عن نتائج إيجابية.



وقال آصف للصحفيين: «من المتوقع إعلان نتائج المناقشات قريباً»، مضيفاً: «عقدتُ اجتماعاً مع مسؤولين أفغان قبل ساعتين، وستتضح النتائج غداً».



وأشار إلى أن «السلطات الأفغانية إذا لم تحسم الأمور فستكون هناك حرب، الخيار لنا؛ أما خياركم فهو حرب مفتوحة»، مبيناً أن المحادثات بين باكستان وأفغانستان استؤنفت أخيراً لتسوية المخاوف الحدودية والأمنية، وأن هناك تفاؤلاً كبيراً.



جولة محادثات



وعُقدت الجولة الأولى من المناقشات في قطر، بوساطة شركاء إقليميين، ولا تزال العملية مستمرة، ووصل وفدان من باكستان وأفغانستان إلى العاصمة الدوحة السبت الماضي، على أمل نزع فتيل أعنف أزمة بينهما منذ عدة سنوات، بعد قرابة مرور أسبوع على اشتباكات حدودية أسفرت عن سقوط العشرات وإصابة المئات من الجانبين.



وفي سياق آخر، اتهم وزير الدفاع الباكستاني الهند بخوض حرب بالوكالة عبر أفغانستان، زاعماً أن نيودلهي تُواصل استخدام الأراضي الأفغانية لزعزعة استقرار باكستان.



الهند تقاتل بأفغانستان



وقال آصف: «لقد خضنا حرباً مباشرة مع الهند من قبل، والآن تُقاتلنا عبر أفغانستان، لكن جنودنا الشجعان مُستعدون في أي لحظة لحماية البلاد»، موضحاً أن «قوات الأمن والشرطة والجيش الباكستانية تُشارك بنشاط في مكافحة الإرهاب في جميع أنحاء البلاد، خصوصاً على طول الحدود الغربية التي أصبحت آمنة وننام بسلام».