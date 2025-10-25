على رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة إلا أن إسرائيل تواصل تجويع الفلسطينيين، وارتكاب خروقات كبيرة، وقتل 4 فلسطينيين خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأكدت وزارة الصحة في غزة اليوم (السبت) أن مستشفيات القطاع استقبلت جثامين 19 فلسطينياً خلال الـ24 ساعة الماضية، بينهم 4 قتلتهم إسرائيل بغارات جديدة، و15 تم انتشالها، و7 إصابات.



وأشارت الوزارة إلى ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 68,519 قتيلاً، و170,382 جريحاً منذ 7 أكتوبر 2023.



93 قتيلاً منذ الهدنة



وأوضحت الوزارة أن الاحتلال قتل 93 فلسطينياً منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وأصاب 324 آخرين، فيما انتشلت فرق الإسعاف 464 جثماناً، مبينة أنها أضافت 220 فلسطينياً للإحصائية التراكمية للضحايا، ممن اكتملت بياناتهم، وتم اعتمادها من اللجنة القضائية المتابعة لملف التبليغات والمفقودين.



بدوره، اتهم المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم إسرائيل بخرق بنود اتفاق وقف النار بشكل واضح، موضحاً أن الانتهاكات تشمل قتلاً يومياً وحصاراً مستمراً مع تقييد المساعدات، وعدم فتح معبر رفح.



ولفت إلى عمليات النسف والتدمير المستمرة للمنازل والأحياء السكنية في قطاع غزة، خصوصاً في شرقها، التي تقوم بها القوات الإسرائيلية، معتبراً ما يجري انتهاكاً واضحاً لاتفاق وقف الحرب على قطاع غزة.



وطالب قاسم الوسطاء بالضغط على إسرائيل لوقف هذه الخروقات.



وأفادت وسائل إعلام عربية بأن إسرائيل لا تزال تمنع دخول 600 شاحنة مساعدات يومياً إلى القطاع، رغم أن الاتفاق الذي رعاه الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة)، وبدأ سريانه في العاشر من أكتوبر الجاري، ينص على السماح بدخولها، كما يمنع الاحتلال دخول الدجاج واللحوم وغيرهما ويكتفي بالسماح بدخول بعض أنواع المعلبات والنودلز سريعة التحضير.



منع دخول المساعدات



من جهتها، أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) منع إسرائيل دخول شاحنات تحمل مواد إيواء ولوازم شتوية للعائلات النازحة في القطاع المدمر، موضحة أن «هناك حاجة متزايدة إلى توفير المأوى والدفء لسكان غزة مع اقتراب فصل الشتاء، ومع أنها موجودة في مخازننا بالأردن ومصر، إلا أنها ممنوعة من الدخول».