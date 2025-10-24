عينت الخارجية الأمريكية، اليوم (الجمعة)، السفير الحالي لدى اليمن ستيفن فاجين، قائداً مدنياً لمركز جديد معني بتنفيذ اتفاق السلام في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني.



الإعلان الأمريكي، جاء عقب زيارة وزير الخارجية ماركو روبيو لمركز التنسيق المدني العسكري في جنوب تل أبيب، وتعهده بانضمام المزيد من الدبلوماسيين الأمريكيين إلى نحو 200 جندي أمريكي هناك.



يتمتع فاجين بخبرة دبلوماسية واسعة، إذ شغل مناصب في بغداد وأربيل وبروكسل وغيرها. ويعمل كسفير في اليمن من خارج البلاد، نظراً للأوضاع في صنعاء، وسيطرة جماعة الحوثيين على العاصمة.



الدبلوماسي الأمريكي يتحدث اللغة العربية، والكردية، والروسية.



وانضم فاجين إلى السلك الدبلوماسي الأمريكي عام 1997، وشغل العديد من المناصب المهمة، في الولايات المتحدة، منها مدير مكتب الشؤون الإيرانية في وزارة الخارجية (2015–2018)، ومكتب الشؤون الإقليمية في مكتب شؤون جنوب ووسط آسيا (2013–2015)، وشغل منصب مساعد نائب وزير الخارجية بالإنابة عام 2015.



وشغل منصب نائب رئيس البعثة في السفارة الأمريكية بالعاصمة العراقية بغداد بين عامي 2020 و2021، والقنصل العام في أربيل. وعمل في كازاخستان، البوسنة والهرسك، بيلاروسيا، جورجيا، ومصر.



وزار وزير الخارجية الأمريكي، اليوم، مركز التنسيق المدني العسكري الذي افتتح من قبل القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) في17 أكتوبر الحالي، بقيادة الفريق أول باتريك فرانك، قائد القوات البرية الأمريكية في المنطقة.



يضم المركز حوالى 200 جندي أمريكي متخصصين في اللوجستيات والهندسة والأمن، ويقع بالقرب من مدينة كريات جات شمال شرق غزة.



ويتولى المركز مهمات مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتنسيق جهود الإغاثة وتوزيع المساعدات، فضلاً عن إعادة إعمار القطاع المنكوب.