وسط توترات بين البلدين، نقل موقع «أكسيوس» عن مصادر خاصة، أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، سيجتمع مع نظيره الروسي كيريل دميترييف، غداً السبت، في ميامي بالولايات المتحدة.



وكشفت وكالة الإعلام الروسية الرسمية أن المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشؤون الاستثمار والتعاون الاقتصادي، موجود حالياً في الولايات المتحدة لإجراء محادثات.



وتوقعت شبكة «سي إن إن» نقلاً عن مصادر مطلعة، أن يلتقي دميترييف بمسؤولين في إدارة ترمب لمواصلة المناقشات حول العلاقات الأمريكية الروسية.



وفرض ترمب عقوبات على أكبر شركتين للنفط في روسيا هذا الأسبوع للضغط على بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا.



وتحدث الرئيسان الأمريكي والروسي الاسبوع الماضي، وقال ترمب إنه يعتزم لقاءه قريباً، لكن مسؤولين أمريكيين قالوا إن مصير الاجتماع لا يزال معلقاً.



وتأتي زيارة دميترييف في ظل تجدد التوترات بين الولايات المتحدة وروسيا، وفي ظل تزايد إحباط واشنطن إزاء رفض الكرملين إنهاء الحرب في أوكرانيا، وبعد أن أعلن ترمب أنه ألغى قمة مقررة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.



ومع بدء العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا في فبراير 2022، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على دميترييف، الذي صنفته «شريكاً مقرباً من بوتين» وعائلته.



وفي أبريل من العام 2025، أصبح دميترييف أول مسؤول روسي يزور العاصمة الأمريكية واشنطن منذ الحرب بأوكرانيا. واعتُبرت زيارته التي التقى خلالها بويتكوف، خطوة مهمة في العلاقات التي كانت تشهد تقارباً آنذاك بين الكرملين والبيت الأبيض.



ورفعت الحكومة الأمريكية مؤقتاً العقوبات المفروضة على دميترييف للسماح لوزارة الخارجية بمنحه تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، بحسب ما أفصح مصدر لـCNN.



واقترح دميترييف وهو من أبرز دعاة الكرملين لتوثيق التعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة، بناء نفق «ترمب-بوتين» بين ألاسكا والشرق الأقصى الروسي.