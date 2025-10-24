وسط جمود مفاوضات السلام بين كييف وموسكو، يواصل الجيش الروسي هجماته على الجبهة من دون تحقيق اختراقات ميدانية كبيرة. وسيطرت القوات الروسية، اليوم(الجمعة)، على 4 قرى في شرق أوكرانيا، وواصلت تحقيق مكاسب بطيئة في بعض المناطق.



وأعلنت وزارة الدفاع الروسية على تلغرام، أن قواتها سيطرت على قرى بولوغيفكا في منطقة خاركيف ودرونيفكا وبرومين في منطقة دونيتسك، وبيرتشوترافنيفي في منطقة دنيبروبيتروفسك.



وأظهرت خرائط مجموعة التحليل العسكرية «ديب ستيت» المقربة من الجيش الأوكراني أن تلك القرى لا تخضع للسيطرة الروسية، وإن كان بعضها يقع في منطقة رمادية متنازع عليها بين الطرفين.



يذكر أنه خلال الأشهر الأخيرة، لجأت القوات الروسية إلى تكتيك يقوم على تنفيذ هجمات متكررة بمجموعات صغيرة جداً من الجنود للتسلل إلى خطوط الدفاع الأوكرانية، وتجنب تشكيل وحدات هجومية كبيرة تكون عرضة لاستهداف الطائرات المسيرة.



وذكر القائد العام للقوات الأوكرانية أولكسندر سيرسكي أن هذا التكتيك يهدف إلى شل الإمدادات الأوكرانية والاستيلاء على أراض من دون استخدام عدد كبير من الجنود.



ولفت سيرسكي إلى أن الروس يسعون من خلال هذه الهجمات إلى إعلان وجودهم، ورفع أعلامهم لإظهار تقدم ميداني، حتى لو كان يقتصر على مجموعة صغيرة من الجنود يمكنها التحصن لاحقاً وتلقي الإمدادات عبر طائرات مسيرة.



ويكثف الروس هجماتهم للسيطرة على منطقة دونيتسك، حيث تكثفت الضغوط في الأيام الأخيرة حول مدينة بوكروفسك، المعقل الذي تسعى موسكو للسيطرة عليه منذ أشهر.