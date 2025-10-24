كشف رئيس الإكوادور دانيال نوبوا أنه تعرض لمحاولة تسميم من خلال قطع شوكولاتة وحلويات أعطيت له في حفلة عامة، وتبيّن أنها تحتوي على «ثلاث مواد كيميائية».



وقال نوبوا في مقابلة مع شبكة «سي إن إن»: إن وجود هذه العناصر الكيميائية «بتركيز عال يدلّ على أن الأمر متعمّد»، لكنه لم يوجه أصابع الاتهام لأية جماعة .



يذكر أن هذه المرة الثانية التي تتقدم فيها الحكومة بشكوى عن محاولة اغتيال للرئيس، فيما تشهد البلاد مظاهرات كثيرة لجماعات السكان الأصليين احتجاجا على السياسات العامة.



وتشهد الإكوادور احتجاجات منذ 18 من الشهر الماضي، بقيادة أكبر منظمة للسكان الأصليين في البلاد رفضا لقرار الرئيس دانييل نوبوا إلغاء دعم الوقود الحكومي على الديزل.



وكان رئيس الإكوادور نوبوا ألغى دعم الوقود المستمر منذ عقود في 12 سبتمبر، ما رفع أسعار الوقود بأكثر من 50%، مبررا القرار بأن الدعم يكلف الدولة 1.1 مليار دولار سنويا وهو ما عده مؤثرا على استدامة المالية العامة، وردت عليه منظمات وعمال بإعلان احتجاجات فورية.



واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش، أنه بالرغم من لجوء بعض المحتجين إلى العنف، فإن معظم المظاهرات كانت سلمية، وردت الحكومة عليها بنشر الجيش الذي استخدم القوة المفرطة ضد المتظاهرين في عدة مناسبات.



وقالت مديرة قسم الأمريكيتين في المنظمة خوانيتا غويبيرتوس: إن حكومة الإكوادور مطالبة باحترام حقوق المحتجين ومعالجة الأسباب التي تدفع المواطنين للنزول إلى الشارع بشكل دوري.