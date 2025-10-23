أتلفت النيابة الجزائية المتخصصة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم (الخميس)، كميات كبيرة من المخدرات، ضبطتها الحملة الأمنية المشتركة، في سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة القريبة من باب المندب، بمحافظة لحج.



وأكد مصدر قضائي يمني أن كمية المخدرات التي أتلفتها النيابة الجزائية اليوم، طن و8 كيلوغرامات، موضحا أن الكمية تتكون من 537 كيلوغراما من مادة الشبو، و401 كيلوغرام من مادة الحشيش، و44 كيلوغراما من مادة الهروين المخدر، و26 كيلوغراما ونحو 150 ألف حبة من مادة الكبتاجون.



أنوع المخدرات المُتلفة



أشار المصدر إلى أن إتلاف المخدرات وإحراق مادتي الشبو والحشيش جرى بمقر النيابة الجزائية المتخصصة بالعاصمة المؤقتة عدن، كما تمت عملية إتلاف مادة الهروين والكبتاجون بالساحل بإذابتها وإغراقها بمياه البحر.



وقال المتحدث باسم قوات الحملة الأمنية المشتركة أسعد اليوسفي إن هذه الكمية التي بلغت طنا و8 كيلوغرامات من المخدرات، من ضمنها 150 ألف قرص كبتاجون، ضبطتها قوات الحملة الأمنية المشتركة في شهرَي سبتمبر وأكتوبر الجاري.



يقظة أمنية عالية



من جهته، أوضح مدير عام مكافحة المخدرات في الحزام الأمني المقدم مياس حيدرة الجعدني أن عملية ضبط المخدرات التي تم إتلافها نتاج جهود الأجهزة الأمنية والجيش في مكافحة هذه الآفة الخطيرة، مشيدا بحالة اليقظة الأمنية في مواجهة أكبر خطر يهدد الشباب.