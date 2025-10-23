أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم (الخميس)، أن إسرائيل لن تضم الضفة الغربية، مؤكدا تعهده للدول الغربية بذلك.



وقال في مقابلة مع «تايم»: إن إسرائيل لن تضم الضفة، مهددا إسرائيل في حال أقدمت على الخطوة بفقدان الدعم الأمريكي بالكامل، وذلك في تأكيد لانتقاد نائبه جي دي فانس قرار الكنيست الذي وصفه بـ«الأحمق والمهين له».



اتفاق غزة



وفيما يتعلق باتفاق غزة، أوضح ترمب أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لم يكن أمامه سوى الموافقة على الخطة الأمريكية، مبينا أن العالم كان سيوقف نتنياهو لو لم يتدخل، وأن إسرائيل كانت تفقد شعبيتها بشدة.



وشدد على ضرورة التزام حماس وإلا ستواجه الإبادة، قائلا: «أنا لا أمزح».



ولفت إلى أن الحركة وافقت على نزع سلاحها، معلنا نيته زيارة غزة.



الهجوم الإسرائيلي على قطر



وحول الهجوم الإسرائيلي على قطر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ارتكب خطأ تكتيكيا فادحا بهجومه على قطر، مؤكدا أن نتنياهو كان سيستمر في الحرب على قطاع غزة سنوات لكنه أوقفه.



واعتبر ترمب الهجوم الإسرائيلي على قطر في 9 سبتمبر الماضي غريبا لدرجة أنه دفع الجميع إلى القيام بما يجب فعله.



النووي الإيراني



وفيما يتعلق بإيران ومفاعلها النووي، قال الرئيس الأمريكي إنها لم تعد تشكل تهديدا، مبينا أن إقصاء إيران وضرب منشآتها النووية كان عاملا مهما في إنهاء حرب غزة.



وكانت المرحلة الأولى من خطة ترمب قد دخلت حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الجاري، إلا أنها لا تزال هشة، خصوصا بعد الاختراقات الإسرائيلية التي شهدتها قبل أيام.



وتضغط الإدارة الأمريكية على الدخول في المرحلة التالية من الخطة، والتي تركز على إعادة الإعمار ونشر قوات دولية عربية وإسلامية في غزة من أجل فرض الأمن، بغية تحضير القوات الفلسطينية، وتشكيل حكومة فلسطينية مؤلفة من تكنوقراط بإشراف هيئة دولية.