فيما وجهت روسيا انتقادات لاذعة ضد العقوبات الأمريكية الجديدة عليها والتي قالت إنها لن تجدي نفعاً، وإنها «محصّنة» ضدّها، أقرّ الاتحاد الأوروبي رسميا اليوم (الخميس)، الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات ضد روسيا.



وتضمنت الحزمة الجديدة حظراً على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى دول الاتحاد، إلى جانب إجراءات إضافية تستهدف قطاعي النفط والطاقة، وعدداً من الأفراد والكيانات المرتبطة بالكرملين، بالإضافة إلى فرض عقوبات على أكثر من 100 ناقلة تشحن النفط الروسي.



حزمة العقوبات الـ20 على روسيا



وقالت إستونيا إن الاتحاد الأوروبي بدأ العمل على حزمة العقوبات الـ20 ضد روسيا، بعد موافقة الدول الأعضاء بالإجماع على العقوبة الـ19، وتراجع سلوفاكيا عن تحفظها الذي كان يعرقل اعتماد الحزمة الجديدة.



وفي سياق متصل، وصف نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري ميدفيديف، الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بـ«حارس السلام في حربه مع روسيا»، معتبراً أن قرارات ترمب ضد موسكو بمثابة عمل حربي.



آثار العقوبات الأمريكية على روسيا



وقال ميدفيديف: «الرئيس الأمريكي متضامن تماماً مع أوروبا المجنونة».



بدورها، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن العقوبات الأمريكية تكرار لنهج إدارة الرئيس السابق جو بايدن وستؤدي لفشل ذريع، موضحة على لسان المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا، أن العقوبات الأمريكية على قطاع الطاقة لها آثار عكسية للغاية على تحقيق السلام في أوكرانيا.



وأشارت إلى أن أهداف روسيا في أوكرانيا لم تتغير، مشددة على وجوب حل الأسباب الجذرية للصراع.



وقالت الخارجية الروسية إنها مستعدة لمواصلة الاتصالات مع الخارجية الأمريكية.



وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال في وقت سابق اليوم، إن بلاده ما زالت تريد لقاء روسيا والتحاور معها.