أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون للرئيس الجديد للجنة الإشراف على وقف الأعمال الحربية «الميكانيزم» الجنرال جوزيف كليرفيلد، أن لبنان يعلق آمالاً كبيرة على عمل اللجنة في المساعدة على إعادة الاستقرار إلى الجنوب ومنع الاعتداءات الإسرائيلية غير المقبولة، والضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي لا تزال تحتلّها.



وشدد الرئيس عون خلال اللقاء على أن لبنان ملتزم بتطبيق جميع التدابير الأمنية التي اتخذتها قيادة الجيش، موضحاً أن أبناء الجنوب ولبنان عموماً لا يريدون العودة إلى أجواء الحرب.



من جهته، أوضح الجنرال كليرفيلد أن اجتماعات لجنة «الميكانيزم» ستُعقد بصورة دورية، بهدف تثبيت وقف الأعمال العدائية في الجنوب وتعزيز التنسيق الميداني بين الأطراف المعنية.



وفي إطار جولته، زار رئيس لجنة «الميكانيزم» رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي الحكومي، حيث جرى البحث في آليات التعاون بين اللجنة والسلطات اللبنانية.



وشن الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم، سلسلة غارات جوية مكثفة استهدفت عدداً من المناطق في البقاع شرق لبنان، وطالبت الضربات جرود جنتا على السلسلة الشرقية، وامتدت لتشمل جرد شمسطار على السلسلة الغربية.



كما استهدفت غارتان جرود الهرمل، محدثة دوي انفجارات عنيفة سُمعت في مختلف أرجاء المنطقة.