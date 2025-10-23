نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تقريراً نقلته صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مسؤولين أمريكيين، بأن واشنطن رفعت قيوداً رئيسية على استخدام أوكرانيا لبعض الصواريخ بعيدة المدى التي يقدمها لها حلفاء غربيون، ما يمكّن كييف من تصعيد هجماتها داخل روسيا وزيادة الضغط على موسكو.



وكتب ترمب، عبر منصة «تروث سوشال»: تقرير «وول ستريت جورنال» عن موافقة واشنطن لاستخدام أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى ضد روسيا «أخبار زائفة»، مؤكداً أن الولايات المتحدة لا علاقة لها بهذه الصواريخ، بغض النظر عن مصدرها أو كيفية استخدامها من قبل أوكرانيا.



تأكيدات المسؤولين الأمريكيين



وكانت الصحيفة قد نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إدارة الرئيس دونالد ترمب رفعت قيداً رئيسياً كان يحد من استخدام أوكرانيا لبعض الصواريخ بعيدة المدى التي يزودها بها الحلفاء الغربيون، ما يمكّن كييف من تكثيف هجماتها داخل الأراضي الروسية وزيادة الضغط العسكري على «الكرملين».



وقالت الصحيفة إن الخطوة الأمريكية غير المعلنة تهدف لتمكين أوكرانيا من استخدام الصواريخ، في تحول تزامن مع سعي ترمب للضغط على «الكرملين» لإجراء محادثات لإنهاء الحرب، بما في ذلك التلويح بالموافقة على تزويد كييف بصواريخ «توماهوك» الأمريكية الصنع التي يتجاوز مداها 1600 كيلومتر.



عقوبات أمريكية على روسيا



بدوره، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة ستعلن عقوبات على روسيا خلال الساعات القادمة، مؤكداً للصحفيين في البيت الأبيض أن واشنطن ستشدد العقوبات على روسيا.



من جهتها، قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن قواتها استخدمت، الثلاثاء، صاروخ كروز «ستورم شادو» البريطاني لضرب مصنع روسي في مدينة بريانسك ينتج مواد متفجرة ووقوداً للصواريخ، مشيرة إلى أنها وجهت «ضربة ناجحة اخترقت الدفاعات الجوية الروسية».