أعلنت وزارة الداخلية السورية اليوم (الأربعاء) القبض على اللواء في صفوف قوات النظام السابق، أكرم سلوم العبدالله، موضحة أن العملية جرت بعد جمع معلومات استخباراتية دقيقة حول مكان وجوده.



وأوضحت الوزارة في بيان أن اللواء العبدالله شغل عدّة مناصب عسكرية بارزة، من بينها قيادة الشرطة العسكرية في وزارة الدفاع بين 2014 و2015، خلال فترة حكم النظام السابق وتورط في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين في سجن صيدنايا العسكري، مبينة أن التحقيقات الأولية أظهرت أن اللواء الموقوف كان مسؤولاً مباشراً عن تنفيذ عمليات تصفية المعتقلين داخل سجن صيدنايا (السجن العسكري الأول) أثناء توليه قيادة الشرطة العسكرية، ما جعله أحد أبرز المسؤولين عن الانتهاكات الممنهجة التي شهدها السجن في تلك المرحلة.



وأشارت الوزارة إلى أنها أحالت العبدالله إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات تمهيداً لعرضه على القضاء المختص، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه ومحاسبته على الجرائم التي ارتكبها.



وكانت وزارة الداخلية السورية قد أعلنت، الإثنين، القبض على العقيد السابق محمد نديم الشب في محافظة اللاذقية، الذي يُعدّ الذراع اليمنى لقائد مليشيا «صقور الصحراء» محمد جابر خلال فترة نظام بشار الأسد.



وأشارت إلى أن الشب تورّط في تنفيذ عمليات استهدفت مواقع تابعة للأمن الداخلي ووزارة الدفاع في مدينة اللاذقية، مشيرة إلى أن التحقيقات ما تزال جارية لمعرفة الجهات التي كان يتعامل معها والمخططات التي كان يشارك في تنفيذها.