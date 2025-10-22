أجرت روسيا، اليوم (الأربعاء)، تدريباً كبيراً شمل أسلحة نووية، بعد يوم من إعلان الولايات المتحدة تأجيل خطط عقد قمة ثانية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترمب حول حرب أوكرانيا.



واستعرض الكرملين مقطعاً مصوراً ظهر فيه رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية الجنرال فاليري جيراسيموف، وهو يطلع بوتين على مستجدات التدريبات، مؤكداً أن روسيا أطلقت صواريخ من منصات إطلاق أرضية، وغواصات، وطائرات، منها أسلحة بالستية عابرة للقارات.



مناورات عسكرية



وقال «الكرملين» في بيان: «اختبرت المناورات مستوى استعداد القيادة العسكرية والمهارات العملية لأفراد العمليات في تنظيم السيطرة على القوات التابعة لها»، مضيفاً: «تم الانتهاء من جميع المهمات التدريبية».



ونقلت وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية عن وزارة الدفاع قولها: إن قاذفات روسية بعيدة المدى من طراز Tu-22M3 نفذت رحلة مقررة فوق المياه المحايدة في بحر البلطيق، مبينة أن القاذفات رافقتها طائرات مقاتلة من دول أجنبية في مراحل مختلفة من المهمة.

وتجري روسيا مناورات بشكل دوري لقواتها النووية لاختبارها وتذكير خصومها بأنها تمتلك أكبر ترسانة نووية في العالم، في فترة تشهد توتراً متصاعداً بين الشرق والغرب.



بالمقابل قالت السويد إنها وقعت خطاب نوايا لتصدير طائرات مقاتلة من طراز «جريبن» إلى أوكرانيا، فيما تتحرك الحكومات الأوروبية لتعزيز دفاعات كييف في الحرب الدائرة منذ 3 أعوام و8 أشهر.



أزمة سياسية بين موسكو وأوروبا



وبدأ حلف شمال الأطلسي (الناتو) مناوراته النووية السنوية في وقت سابق من الشهر الجاري، بمشاركة نحو 60 طائرة من 13 دولة، من بينها مقاتلات من طراز «إف-35 إيه» وقاذفات «بي-52»، ضمن تدريبات «ستيدفاست نون» التي تستضيفها بلجيكا وهولندا.



وأثارت التصريحات المتبادلة بين موسكو ووارسو بخصوص تداعيات تحليق طائرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فوق الأجواء البولندية، جدلاً واسعاً على المنصات، إذ يحفّ الرحلة خطر تسليم بوتين للمحكمة الجنائية الدولية.



ومن المقرر أن يقوم بوتين برحلة إلى المجر في إطار قمة إقليمية مقررة في بودابست تبحث ملفات الطاقة والعلاقات الاقتصادية بين موسكو وأوروبا الوسطى، إضافة إلى جهود وقف الحرب في أوكرانيا.