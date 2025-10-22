أعلنت الحملة الأمنية المشتركة اليمنية في محافظة لحج اليوم (الأربعاء)، ضبط سفينة تحمل أسلحة كانت في طريقها إلى الحوثي بالقرب من باب المندب وذلك بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة لتحركاتها.



وأوضح مصدر أمني يمني أن السفينة «بوم» كانت تحمل أسلحة ومنتجات لإحدى الدول وفي طريقها إلى مناطق الحوثي، موضحاً أنه جرى القبض على طاقمها المكون من 8 بحارين.



وأشار إلى أنه جرى اعتراض السفينة وتفتيشها بدقة، والقبض على بحارتها الثمانية الذي يتبعون لأحد القيادات الحوثية وضمن شبكة التهريب، مبيناً أن السفينة قادمة من أحد الموانئ ووجد بداخلها صاروخ «كورنيت» مضاد للدروع، وقطع غيار للطيران المسيّر (الدرونز)، ووحدات تشغيل ومحركات ذات مواصفات عسكرية، وموصلات وكابلات تحكم دقيقة، وثمانية صناديق من الأدوية ومواد غذائية واستهلاكية.



وأشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن المحرمي بضبط ومكافحة التهريب في سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، موضحاً أن ضبط الأسلحة المهربة إلى الحوثي يأتي نتيجة يقظة وجهود قوات الحملة الأمنية المشتركة لتأمين وحماية السواحل من أنشطة التهريب والممنوعات.