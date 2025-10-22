أمريكا: إخلاء «الكابيتول» بعد الاشتباه بعبوة ناسفة

شهدت ولاية وايومنغ الأمريكية اليوم (الأربعاء) حالة استنفار أمني غير مسبوقة، بعدما تم إخلاء مبنى الكابيتول بالكامل، بما في ذلك مكتب حاكم الولاية مارك غوردون، إثر العثور على جسم يُشتبه في كونه عبوة ناسفة محلية الصنع داخل محيط المبنى الحكومي.

وبحسب بيان صادر عن شرطة الولاية ودورية الطرق في وايومنغ، بدأ الإخلاء في تمام التاسعة والنصف صباحًا بالتوقيت المحلي، واستمر حتى ساعات بعد الظهر، وسط انتشار مكثّف لعناصر الأمن ووحدات مكافحة المتفجرات، واستخدام الطائرات المسيّرة والكلاب البوليسية المدربة لتمشيط المنطقة بحثًا عن أي مواد مشبوهة أخرى.

وجرى خلال العملية إجلاء جميع العاملين والزوار من مبنى الكابيتول والمكاتب المتصلة به عبر الممرات السفلية، بما في ذلك أعضاء لجنة «العملة المستقرة لولاية وايومنغ» الذين كانوا يعقدون اجتماعًا في قاعة بالطابق السفلي وقت العثور على الجسم الغامض.

وأكدت السلطات أن الحاكم مارك غوردون أُخرج من المبنى إلى مكان آمن فور تلقي الإنذار الأولي، في إجراء احترازي يهدف إلى ضمان سلامة كبار المسؤولين والموظفين الحكوميين.

وقال المتحدث باسم دورية الطرق في الولاية آرون براون إن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد طبيعة الجسم، مشيرًا إلى أنه «يبدو محلي الصنع وليس من النوع المصنع عسكريًا أو الصناعي»، رافضًا كشف الموقع الدقيق الذي جرى العثور فيه على العبوة لأسباب أمنية.

وأضاف براون: «سواء كانت العبوة حقيقية أم لا، فإن سلامة الجمهور هي أولويتنا القصوى، ونتعامل مع الموقف بأقصى درجات الجدية حتى يثبت العكس».

وأغلقت الشرطة الشوارع المحيطة بمبنى الكابيتول أمام حركة المرور، كما طُلب من الموظفين الموجودين في المباني الحكومية المجاورة الاحتماء في أماكنهم وعدم المغادرة حتى صدور التعليمات النهائية من فرق الطوارئ.

ولم تعلن السلطات (حتى وقت إعداد الخبر) نتائج الفحص الفني للجسم المشتبه به، فيما تواصل أجهزة الأمن الفيدرالية والمحلية تحقيقاتها لتحديد الجهة أو الشخص المسؤول عن تركه في هذا الموقع الحساس، وسط تأكيدات بأن الوضع بات تحت السيطرة وأنه لا توجد إصابات بشرية.

وأثارت الحادثة قلقًا واسعًا في الأوساط السياسية بوايومنغ، لاسيما أنها تأتي في ظل تصاعد التهديدات الأمنية ضد المباني الحكومية في الولايات المتحدة خلال الأشهر الأخيرة، ما دفع بعض المراقبين إلى المطالبة بتشديد الإجراءات حول المؤسسات الرسمية في الولايات الصغيرة التي لا تمتلك موارد أمنية كبيرة.