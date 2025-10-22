أعلنت روسيا أن التحضيرات للقمة المرتقبة بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترمب متواصلة، رغم إعلان واشنطن إرجاء اللقاء إلى أجل غير مسمى.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم (الأربعاء): إن الرئيس الروسي ونظيره الأمريكي قررا عقد قمة بودابست لأن الوضع الحالي بشأن أوكرانيا يتطلب تدخلهما. وأضاف خلال إحاطة إعلامية، في سياق الأعمال التحضيرية لمؤتمر قمة بودابست: في الواقع، إن الجمود في عملية التسوية الذي ظهر يتطلب التدخل على أعلى مستوى، لكن هذا التدخل يجب التحضير له جيدا.



المجر تواصل الاستعداد



ونقلت وكالة «تاس» الروسية عن نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف قوله «نؤكد أن التحضيرات للقمة متواصلة».



ونفى المبعوث الخاص للرئيس الروسي كيريل دميترييف صحة التقارير الإعلامية حول إلغاء القمة المرتقبة بين الرئيسين في بودابست. وأكد أن التحضيرات مستمرة للقاء المرتقب، متهما وسائل الإعلام بمحاولة تقويض القمة القادمة.



من جانبه، أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أن السلطات المجرية تواصل التحضير لاجتماع الرئيس الروسي ونظيره الأمريكي في بودابست. وكتب أوربان في صفحته على موقع فيسبوك: «التحضيرات لقمة السلام مستمرة. لم يتم تحديد التاريخ بعد. عندما يحين الوقت، سنعلن ذلك».



إرجاء إلى أجل غير مسمى



وكان الرئيس ترمب أعلن، مساء الثلاثاء، أنه أرجأ إلى أجل غير مسمى اجتماعا كان مقررا أن يعقده مع نظيره الرئيس الروسي في بودابست خلال أسبوعين، عازيا سبب هذا التأجيل إلى عدم رغبته بإضاعة الوقت عبر إجراء مباحثات بلا جدوى.



وقال ترمب للصحافيين في البيت الأبيض لدى سؤاله عن سبب تأجيل اللقاء «لا أريد عقد اجتماع فارغ». وأضاف: «لا أريد إضاعة الوقت، لذا سأرى ما سيحدث».



وكان متحدث باسم الكرملين أفاد أن أمام موسكو وواشنطن مهمة شاقة قبل قمة بودابست بين الرئيسين الروسي والأمريكي. ووصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية التقارير الإعلامية التي تحدثت عن إمكانية وصول الرئيسين الروسي والأمريكي إلى بودابست على متن طائرة واحدة بأنها «ضرب من الخيال»، مؤكدا أنه من السابق لأوانه الحديث عن مشاركة أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي في القمة الروسية-الأمريكية في بودابست.



حل وسط جيد



بدوره، وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالتفاوض مع روسيا على أساس خط التماس الحالي بأنه حل وسط جيد، لكنه شكك في إمكان قبول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بهذا الطرح.



وقال للصحافيين خلال زيارة قصيرة لأوسلو: «اقترح الرئيس الأمريكي: ابقوا في أماكنكم وابدأوا الحوار. أعتقد أنه حل وسط جيد، لكنني لست متأكدا من أن بوتين يدعمه، وقد قلت ذلك للرئيس ترمب».



ويتوجه زيلينسكي إلى السويد، اليوم، وسط توقعات أن يعلن البلدان اتفاقا لتصدير أسلحة، على ما أفادت الحكومة السويدية في بيان.