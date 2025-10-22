تواصل إسرائيل انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، إذ قُتل شخص في غارة نفّذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية، اليوم (الأربعاء)، في بلدة عين قانا جنوب لبنان.



واستهدف صاروخ موجه من طائرة مسيّرة دراجة نارية على طريق الجبانة القديمة في بلدة عين قانا في منطقة إقليم التفاح. وأُعلن عن مقتل سائق الدراجة، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.



وقال مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان إن الغارة التي شنها الجيش الإسرائيلي على دراجة نارية في بلدة قانا قضاء صور أدت إلى سقوط قتيل.



بدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال قيادي في «قوة الرضوان» التابعة لحزب الله بغارة استهدفته في منطقة عين قانا جنوبي لبنان.



وكتبت رئيسة قسم الإعلام العربي في جيش الاحتلال كابتن إيلا، على حسابها في منصة «إكس»، «في وقت سابق من اليوم (الأربعاء)، وبتوجيه من قيادة المنطقة الشمالية، أغار سلاح الجو التابع لجيش الدفاع الإسرائيلي على عيسى أحمد كربلا، قائد فصيل في قوة الرضوان في منطقة عين قانا، وقام بتصفيته».



وأضافت أن «كربلا» كان ضالعًا في نقل وسائل قتالية داخل لبنان وسعى إلى دفع مخططات ضد دولة إسرائيل. وأن أنشطته شكّلت خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان.



ولا تلتزم إسرائيل ببنود اتفاق وقف الأعمال العدائية مع لبنان الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر 2024، ولا تزال قواتها تقوم بعمليات تجريف وتفجير، وتشنّ بشكل شبه يومي غارات في جنوب لبنان. كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.