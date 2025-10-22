كشف استطلاع حديث للرأي أن معظم الأمريكيين، بما في ذلك 80 % من الديمقراطيين، و41 % من الجمهوريين، يعتقدون أن على الولايات المتحدة الاعتراف بدولة فلسطينية.



وأظهر استطلاع لوكالة «رويترز/إبسوس»، استمر ستة أيام، أن 59 % من المشاركين فيه أيدوا اعتراف الولايات المتحدة بدولة فلسطينية، بينما عارضه 33 %، أما البقية فلم يكونوا واثقين أو لم يجيبوا على السؤال.



وعارض نحو نصف الجمهوريين الذين شملهم الاستطلاع أو 53 % - الاعتراف، بينما أعلن 41 % من الجمهوريين أنهم سيؤيدون اعتراف الولايات المتحدة بدولة فلسطينية.



من جانب آخر، أكد نحو 60 % من المشاركين في الاستطلاع أن الرد الإسرائيلي في غزة مبالغ فيه، مقابل 32 % لم يوافقوا على ذلك.



وقدم الاستطلاع مؤشرات على أن الأمريكيين مستعدون للاعتراف بفضل ترمب في حال نجاح خطته لوقف الحرب في غزة. ووافق نحو 51 % من المشاركين في الاستطلاع على عبارة تقول إن ترمب «يستحق ثناء كبيراً» إذا ما نجحت جهود وقف إطلاق النار، مقارنة مع 42 % لم يوافقوا على ذلك.



وفي حين قبل واحد فقط من كل 20 ديمقراطياً أداء ترمب بشكل عام كرئيس، وقال واحد من كل أربعة منهم إنه ينبغي أن ينال ثناء كبيراً إذا صمد وقف إطلاق النار.



وحسب الاستطلاع، ارتفعت نسبة التأييد لترمب بالنسبة للسياسة الخارجية بعض الشيء، وزادت إلى 38 %، من 33 % في استطلاع أجري في وقت سابق من هذا الشهر قبيل اتفاق وقف إطلاق النار، والنسبة الأخيرة هي الأعلى لترمب منذ يوليو.



يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يعارض هذه الخطوة، وانتقد الدول الغربية التي اعترفت في سبتمبر الماضي بدولة فلسطين.



واعترف عدد متزايد من الدول منها بريطانيا وكندا وفرنسا وأستراليا الحلفاء للولايات المتحدة، رسمياً بدولة فلسطينية خلال الأسابيع القليلة الماضية.