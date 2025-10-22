جددت قوات الدعم السريع قصفها لمطار الخرطوم بعد ساعات من إعادة تشغيله. وأفادت وسائل إعلام سودانية باستهداف جديد للمطار ناجم عن قصف طائرات مسيرة فجر، اليوم (الأربعاء) لليوم الثاني على التوالي.



وتحدث شهود عيان عن تصاعد ألسنة اللهب والدخان ووقوع حرائق داخل مطار الخرطوم بعد يوم واحد من هجوم مماثل.



وأكدت مصادر سودانية أن الهجوم الذي طال مطار الخرطوم وقع بعد ساعات فقط من إعلان سلطات الطيران المدني عن إعادة تشغيل المطار وبدء الرحلات الداخلية اعتباراً من اليوم.



من جانبه، أعلن مصدر عسكري أن مضادات قوات الجيش السوداني تصدت للمسيرات.



وأغارت طائرات مسيرة على محيط مطار الخرطوم، أمس (الثلاثاء)، قبل يوم واحد من الموعد المحدد لإعادة فتح المطار أمام الرحلات الداخلية للمرة الأولى منذ أكثر من عامين.



وقال شهود عيان إنهم سمعوا أصوات طائرات مسيرة في سماء وسط الخرطوم وجنوبها، بالإضافة إلى أصوات انفجارات في محيط المطار، بين الرابعة والسادسة صباحاً بالتوقيت المحلي (2:00-4:00 بتوقيت غرينتش).



وأغلق المطار منذ اندلاع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، وهو نزاع أدى إلى تدمير كبير للبنية التحتية في العاصمة.



وأعلنت هيئة الطيران المدني السودانية، الإثنين، أن المطار سيعاد افتتاحه الأربعاء، لتسيير رحلات داخلية بشكل تدريجي، بعد الانتهاء من الاستعدادات التقنية والتشغيلية.



وعلى الرغم من أن الخرطوم ظلت هادئة نسبيا منذ إعلان الجيش بسط سيطرته فيها قبل أشهر، لكن هجمات الطائرات المسيرة تواصلت فيها.



وحسب شهود العيان، فإن مسيرات أغارت على شمال أم درمان في وقت مبكر من يوم أمس (الثلاثاء)، وهي منطقة تضم منشآت عسكرية كبيرة.



ويتواجه الجيش السوداني الذي يسيطر على الخرطوم مع قوات الدعم السريع في نزاع دام اندلع في أبريل من العام 2023، وتسبب في تشريد ونزوح ولجوء ملايين السودانيين.