كثفت الولايات المتحدة تحركاتها للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، إذ يتوقع أن يزور وزير الخارجية ماركو روبيو إسرائيل التي يوجد فيها حاليا نائب الرئيس جيه دي فانس والمبعوثان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.



وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن روبيو سيصل إلى إسرائيل، غدا (الخميس)، في زيارة تستمر يومين، فيما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أن نائب الرئيس الأمريكي سيناقش، اليوم (الأربعاء)، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة.



لا مهلة لنزع السلاح



وأعلن فانس أمس افتتاح مركز التعاون العسكري المدني لإعادة بناء غزة، وقال إن تنفيذ خطة ترمب بشأن غزة يسير بشكل أفضل من المتوقع.



وشدّد على أنّ واشنطن لم تحدّد بعدُ مهلة لحركة حماس لتسليم سلاحها، لافتا إلى أن خطة السلام تنص على أن «حماس يجب أن تتخلى عن سلاحها وتتصرف بمسؤولية»، معتبرا أن «هذا سيستغرق بعض الوقت، لكن إذا نُزع السلاح، فهناك مستقبل أفضل للجميع».



وأضاف أن العمل جار لنشر قوة في غزة للحفاظ على الأمن، لكن الخطوة ستستغرقُ وقتا، مؤكدا أنّه «لن تكون هناك قوات أميركية على الأرض في غزة».



تحركات بعد خرق الاتفاق



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أفاد بأن حلفاء بلاده مستعدون لإرسال قوات إلى القطاع لتقويم حماس في حال واصلت التصرف بسوء، في انتهاك لاتفاقها معنا، لكنه لفت إلى أنه أبلغ إسرائيل وحلفاء واشنطن الإقليميين أن «الوقت لم يحن بعد» لمواجهة جديدة مع حماس.



وتأتي التحركات الأمريكية بعد خرق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار، وشنها غارات كانت الأعنف منذ سريان الاتفاق في 10 أكتوبر.



وأوضح فانس «كل مرة تقع فيها أعمال عنف، هناك من يقول: انتهى وقف إطلاق النار، انتهت خطة السلام. لكن هذا ليس صحيحا، بل هو ما يحدث عادة عندما يكون طرفان متعاديين خاضا حربا طويلة».



من جانبه، قال ستيف ويتكوف، إن توقيع اتفاق غزة كان تحديا، واعتبر أن الأيام الـ30 القادمة حاسمة لدخول اتفاق غزة مرحلته الثانية.



وتشمل المرحلة الثانية بنودا مثيرة للجدل تتعلق بنزع سلاح حماس وإدارة القطاع ونشر قوة استقرار دولية، لكن الاتفاق لم يحدد زمنا لتنفيذ هذه المرحلة. وتثير بعض بنود الخطة تساؤلات عن طريقة التنفيذ وتحفظات حماس والوسطاء.



رسالة قوية لنتنياهو



ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مسؤولين أمريكيين، أن ويتكوف وكوشنر وجها رسالة قوية إلى نتنياهو أن على إسرائيل تجنب التصعيد، وشددا على أن تكون ردود إسرائيل متناسبة على أي انتهاك لوقف النار.



في المقابل، أكد رئيس وفد حماس في المفاوضات خليل الحيّة تصميم الحركة على المضيّ في الاتفاق إلى نهايته. وقال في مقابلة لقناة «القاهرة الإخبارية» إن حماس تعمل على تسليم كل جثامين الأسرى الإسرائيليين.