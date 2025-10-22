تسلمت إسرائيل في وقت متأخر من مساء أمس (الثلاثاء) من اللجنة الدولية للصليب الأحمر جثمانَي رهينتين من الذين كانوا محتجزين في قطاع غزة، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار.



وأصدر مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمس بياناً قال فيه: «تسلمت إسرائيل عبر الصليب الأحمر، نعشَي اثنين من الرهائن الذين قتلوا»، مضيفاً: تسلم الجثمانين الجيش والشاباك (جهاز الأمن الداخلي) داخل قطاع غزة.



وأشار البيان إلى أنه سيتم نقل جثتَي الرهينتين إلى إسرائيل لإجراء فحوص التعرف على هويتيهما.



وأفرجت حركة حماس في 13 أكتوبر عن آخر 20 رهينة على قيد الحياة كانت تحتجزهم منذ هجوم 2023، وجثامين عدد من الأسرى على فترات، فيما تؤكد الإحصاءات أن هناك جثامين لرهائن لا تزال في غزة وتؤكد «حماس» صعوبات في إخراجهم من القطاع المدمر بعد عامين من الحرب.



بدوره، أعلن «الصليب الأحمر»، أن إسرائيل سلّمت جثامين 15 فلسطينياً إلى قطاع غزة، ليرتفع بذلك حتى الآن عدد الجثامين الذين جرى تسليمهم إلى 165 فلسطينياً.