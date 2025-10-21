أكدت وسائل إعلام عبرية، اليوم (الثلاثاء)، إقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمستشار الأمن القومي تساحي هنغبي، مؤكدةً أن هنغبي كان قد اتخذ مواقف عدة خلال حرب غزة غير متوافقة مع رأي نتنياهو وخصوصاً بشأن صفقات الأسرى.



ووصل تساحي هنغبي إلى الكنيست لأول مرة في انتخابات العام 1988، قادماً من صفوف حركة الشبيبة في حزب «الليكود»، إذ كان ناشطاً سياسياً في سن مبكرة، وتولى حقائب وزارية عدة ابتداء من حكومة بنيامين نتنياهو الأولى 1996- 1999، وبقي وزيراً في كل حكومات الليكود حتى حكومة اريئيل شارون، لكنه لم يستطع تولي حقيبة وزارية في حكومة «كديما» برئاسة إيهود أولمرت، 2006- 2009 بسبب ملف الفساد- التوظيفات، الذي كان يواجهه.



اعترف هنغبي في أعقاب هجوم حركة حماس في الـ7 من أكتوبر 2023 بخطئه عندما قال إن حماس في قطاع غزة مرتدعة، مؤكداً أن إسرائيل تلقت ضربة قاسية وطالب بإجراء تحقيق في فشل إسرائيل عقب الهجوم.