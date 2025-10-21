أكدت مصادر عسكرية يمنية لـ«عكاظ»، مقتل عدد من مسلحي تنظيم القاعدة الإرهابي المهاجمين، و4 جنود من القوات الأمنية أثناء إحباط هجوم إرهابي استهدف مقر المجمع الحكومي في مديرية المحفد بمحافظة أبين وسط اليمن.



وقال قائد ألوية الدعم والإسناد قائد اللواء الأول دعم وإسناد قائد محور أبين العميد نصر عاطف اليافعي: إن قوات اللواء الأول تمكنت من إفشال هجوم إرهابي واسع شنته عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي، صباح اليوم، على مقر المجمع الحكومي في مديرية المحفد بمحافظة أبين، مبيناً أن العناصر الإرهابية هاجمت المقر مستخدمة سيارتين مفخختين.



تفاصيل الهجوم



وأشار إلى أن قوات اللواء تمكنت من تفجير السيارة الأولى بالقرب من البوابة الرئيسية، فيما حاولت عناصر أخرى التسلل إلى داخل المجمع، إلا أن القوات تصدت لها وتمكنت من القضاء على 6 انغماسيين إرهابيين كانوا يرتدون أحزمة ناسفة، موضحاً أن الهجوم أسفر عن مقتل 4 جنود أثناء تصديهم للعناصر الإرهابية.



القضاء على المهاجمين



وتوعد اليافعي بأن لا تذهب دماء الجنود هدراً، موضحاً أن المعركة ضد الإرهاب مستمرة حتى تطهير محافظة أبين بالكامل من أوكار التنظيم وعناصره.



وأعلن نجاح قواته في السيطرة على الموقف بشكل كامل عقب الاشتباكات، وتمكنها من القضاء على جميع المهاجمين الإرهابيين الذين حاولوا عبثاً زعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة، لافتاً إلى أن قوات محور أبين في جاهزية عالية لمواجهة أي تهديد إرهابي يستهدف أمن واستقرار المحافظة.



ونعى عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن المحرمي القتلى، مؤكداً أن هذه الجرائم الغادرة لن تزيد القوات المسلحة والأمن إلا إصراراً وعزيمة على مواصلة دحر الإرهاب واجتثاث عناصره الآثمة من جذورها.