أعلنت القوات الأمنية المشتركة في مديرية المضاربة بمحافظة لحج، اليوم (الثلاثاء)، ضبط كمية كبيرة من الحبوب المخدرة على متن شاحنة نقل.



وقالت القوات، في بيان: أن دورية أمنية أوقفت الشاحنة، نوع (دينا)، بعد أن اشتبهت بها في منطقة الحجف، بمديرية رأس العارة الساحلية، لتفتيشها بدقة، وتم العثور على كمية كبيرة من الحبوب المخدرة من نوع (بريجابالين) بتركيز 300 ملغم، موضحة أن الكمية المضبوطة بلغت 144 كرتوناً، تحتوي على 50 بكتاً، في كل كرتون، ويضم كل بكت 150 حبة، ليصل إجمالي المضبوطات إلى 1,080,000 حبة مخدرة، كانت معدّة للترويج بطريقة غير مشروعة، في واحدة من أكبر عمليات الضبط، التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الأخيرة.



يقظة أمنية



وأشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن المحرمي، بيقظة الأجهزة الأمنية العالية في ضبط هذه الكمية الكبيرة من الحبوب المخدرة، مؤكداً ضرورة مضاعفة الجهود، ورفع اليقظة في محاربة جريمة التهريب، وتجفيف منابعها، وحماية السواحل من أنشطة تهريب الممنوعات والمخدرات والأسلحة، التي تقف وراء تهريبها جماعة الحوثي وعصاباتها لتجارة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.



وكانت القوات الحكومة قد ضبطت سفينة تهريب في شمال بحر العرب محمّلة بكميات كبيرة من المواد المخدرة، في عملية نفذتها، بالتعاون مع سفينة «اليرموك» التابعة للبحرية الباكستانية العاملة ضمن قوة الواجب المشتركة (150) بقيادة البحرية الملكية السعودية.



وذكرت المصلحة، في بيان، أن عملية الرصد والمتابعة انتهت بضبط السفينة التي كانت تحمل نحو 2,056 كيلوغراماً من مادة الأمفيتامين (الشبو)، مشيرة إلى أنه تم التحفظ على طاقمها المكوّن من إيرانيين وباكستانيين لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية.



ضبط جلبة تهريب



كما ضبطت دورية لخفر السواحل في عملية منفصلة جلبة بحرية كانت تقلّ نحو 4,000 «ميري» من أنواع مختلفة، جرى نقلها إلى ميناء المخا لاستكمال الإجراءات القانونية، قبل تحويلها إلى منطقة الفُجرة لحجزها وفقاً للأنظمة المرعية.



وأكدت مصلحة خفر السواحل استمرار جهودها في تأمين المياه الإقليمية اليمنية ومكافحة التهريب والجريمة المنظمة، متوعدة بالتصدي لأي نشاط غير مشروع يهدد الأمن البحري والإقليمي.