رجحت شبكة «سي إن إن» تأجيل اللقاء المرتقب في المجر بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.



ونقلت الشبكة الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن «آمال ترمب في عقد اجتماع مع بوتين قد تتعثر».



وأعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن أمام موسكو وواشنطن مهمة شاقة قبل قمة بودابست بين الرئيسين الروسي والأمريكي.



وردا على سؤال عن الأجواء الحالية في الكرملين بشأن القمة القادمة، وما إذا كان من الممكن التحضير لها بسرعة أم أنها ستكون عملية طويلة، قال بيسكوف للصحفيين، اليوم (الثلاثاء): «الأجواء إيجابية، لكن العمل سيكون صعبا».



واعتبر المتحدث باسم الكرملين أن من السابق لأوانه الحديث عن مشاركة أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي في القمة الروسية-الأمريكية في بودابست.



وعلق بيسكوف على تقرير لصحيفة «بوليتيكو» الأمريكية يفيد بأن بعض دول الاتحاد الأوروبي ترغب في الانضمام إلى القمة بين الرئيسين الروسي والأمريكي، المزمع عقدها في بودابست، قائلا: «ربما يكون من السابق لأوانه الحديث عن هذا، حتى الآن، لم تناقَش أي من هذه التفاصيل».



وفي شأن آخر، أكد بيسكوف أن تدريبات حلف شمال الأطلسي «الناتو» تحظى باهتمام دائم من قبل القوات الروسية، ويتم تحليل هذه التدريبات بعناية.



وردا على سؤال حول تدريبات الناتو الجديدة، قال متحدث الرئاسة الروسية: «إن مثل هذه التدريبات تحظى دائماً باهتمام قواتنا، التي تراقب عن كثب مسار مثل هذه التدريبات. بالطبع، يتم تحليل هدف وخطط هذه التدريبات بعناية، ويتم اتخاذ التدابير المناسبة فيما يتعلق بتدريب قدراتنا».