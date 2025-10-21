قصفت طائرات مسيرة محيط مطار الخرطوم، صباح اليوم(الثلاثاء)، قبل نحو 24 ساعة من الموعد المحدد لإعادة افتتاحه أمام الرحلات الداخلية للمرة الأولى منذ أكثر من عامين.



وأفادت مصادر سودانية وشهود عيان بأنهم سمعوا أصوات طائرات مسيرة في سماء وسط الخرطوم وجنوبها، بالإضافة إلى أصوات انفجارات في محيط المطار، بين الرابعة والسادسة صباحاً بالتوقيت المحلي (2:00-4:00 بتوقيت غرينتش).



وأغلق المطار منذ اندلاع القتال بين قوات الجيش السوداني والدعم السريع في أبريل 2023، وهو نزاع أدى إلى تدمير كبير للبنية التحتية في العاصمة.



من جانبه، اتهم مصدر حكومي مطلع قوات الدعم السريع باستهداف مطار الخرطوم الدولي بالطيران المسير. وأعلن أن السلطات رصدت تحليق مسيرات في سماء جنوب الخرطوم، وكان من بين المواقع المستهدفة مطار الخرطوم الدولي.



وأكد مصدر رسمي أن الدفاعات الأرضية للجيش السوداني تصدت للهجوم ويجري حصر الخسائر التي وصفها المصدر بالمحدودة.



وأصدرت سلطة الطيران المدني نشرة بإعادة تشغيل مطار الخرطوم الدولي للرحلات الداخلية بدءا من يوم غد الأربعاء بعد توقف دام 921 يوما. وكان المطار تعرض لتدمير واسع مع اندلاع الحرب في السودان قبل أكثر من عامين.



وفي 27 مارس الماضي، أعلنت قوات الجيش السوداني أن قواته تمكنت من تطهير آخر جيوب قوات الدعم السريع في محافظة الخرطوم، بعدما نجحت في استعادة السيطرة على مطار الخرطوم ومقرات أمنية وعسكرية وأحياء عدة شرق وجنوب العاصمة، للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023.



وكشف مصدر عسكري أن قوات الدعم السريع استهدفت مدينة الأبيّض شمال كردفان وسط السودان. ولفت إلى أن مسيّرة استهدفت مواقع يقطنها مدنيون، وأكد أن قوات الدعم تستهدف المواطنين بالمسيّرات طوال الفترة الماضية.



في المقابل، استهدفت قوات الجيش السوداني مواقع لقوات الدعم السريع بالمسيرات في مدينة كبكابية الواقعة على بعد نحو 150 كيلومترا غرب مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور. ونقلت مصادر محلية أن القصف استهدف مخازن للذخيرة ومبنى رئاسة شرطة كبكابية.



ومنذ اندلاع الحرب بين قوات الجيش والدعم في 15 أبريل 2023، قُتل نحو 20 ألف شخص وتشرد 15 مليونا بين نازح ولاجئ، بحسب تقارير أممية ومحلية.



وتُعد مدينة الفاشر مركزا أساسيا للعمليات الإنسانية في ولايات دارفور الخمس، وتخضع منذ 10 مايو 2024 لحصار تفرضه قوات الدعم السريع، وسط تحذيرات دولية من تداعيات كارثية على المدنيين.