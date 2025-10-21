أطلقت الولايات المتحدة حراكا سياسيا في الشرق الأوسط، في مسعى لإنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة من الانهيار، وسط تبادل الاتهامات بين حماس وإسرائيل بارتكاب خروقات.



ومن المنتظر أن يصل نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إلى إسرائيل، اليوم (الثلاثاء)، للانضمام إلى المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، في إطار الجهود الرامية إلى الحفاظ على الهدنة، في ظل مخاوف أمريكية من احتمال انسحاب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الاتفاق.



المخاطرة غير مقبولة



واستقبل نتنياهو ويتكوف وكوشنر، أمس (الإثنين)، ووفقاً لـ«القناة 12» الإسرائيلية، فإن المبعوثين أكدا له ضرورة عدم اتخاذ أي خطوة يمكن أن تُعرّض الهدنة للخطر، عقدا اجتماعاً مع مسؤولين كبار في الجيش الإسرائيلي للتحقق من التقدم في تنفيذ اتفاق السلام الأوسع.



وقال ويتكوف وكوشنر لنتنياهو، بحسب القناة: «لا تتصرف بطريقة يمكن أن تهدد وقف إطلاق النار، نريد أن نفعل كل ما بوسعنا للوصول إلى المرحلة الثانية»، وأضافا أن «الدفاع عن النفس مقبول، لكن المخاطرة بالهدنة غير مقبولة».



قلق أمريكي متزايد



وفيما تأتي هذه الجهود للحفاظ على «صفقة السلام»، كشف مسؤولون أمريكيون لصحيفة «نيويورك تايمز»، أنهم باتوا يشعرون بقلق متزايد من أن نتنياهو «قد يفكك الاتفاق» الذي توسطت فيه الولايات المتحدة.



ونقلت عن مسؤولين في إدارة ترمب، قولهم: إن هناك قلقاً داخل الإدارة من أن نتنياهو قد ينسحب من الصفقة.



وأضافوا أن الإستراتيجية الآن، هي أن يحاول فانس وويتكوف وكوشنر منع نتنياهو من استئناف هجومه على غزة.



وضع حساس جداً



وأفاد مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية، بأن ويتكوف وكوشنر يعترفان أن الوضع «حساس جداً»، وأن «صفقة السلام» التي تفاوضا عليها «معرضة للانهيار».



ويسعى ويتكوف وكوشنر لضمان استقرار الوضع، وتوصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة، والتأكد من إعادة رفات الإسرائيليين.



وفي محاولة للعثور على هذه الرفات، تعمل الولايات المتحدة مع تركيا لإحضار فريق لديه خبرة في انتشال الجثث، وفق «نيويورك تايمز».



ويعمل ويتكوف وكوشنر على بعض القضايا الأكثر تعقيداً التي تُركت غير محددة في اتفاقهما الأولي، والذي نجح في إعادة جميع المحتجزين الإسرائيليين الأحياء، وتشمل هذه مسألة إنشاء «قوة استقرار».



الحرب انتهت والاتفاق سيصمد



من جانبه، أعلن رئيس المكتب السياسي لحماس خليل الحية، أن حرب غزة انتهت بلا رجعة، وأن اتفاق وقف إطلاق النار سيصمد، مؤكداً التزام الحركة والفصائل الفلسطينية به.



ونقلت قناة «القاهرة الإخبارية» عن الحيق قوله: إن حماس جادة في استخراج وتسليم كل جثامين المحتجزين الإسرائيليين، مشيراً إلى الصعوبات اللوجيستية المتعلقة بالعملية، وفق ما أورد بيان للحركة.



فيما أفاد المتحدث باسم حماس حازم قاسم، أن الحركة تتواصل بشكل مستمر مع الوسطاء بشأن استمرار خروقات إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن هناك تواصلا مستمرا مع الجانب الأمريكي بشأن التجاوزات التي تتعمد إسرائيل القيام بها.



وكانت صحيفة «يديعوت أحرونوت» ذكرت أن وفداً أمنياً إسرائيلياً زار مصر، الإثنين، لمناقشة «اليوم التالي» في غزة بعد الحرب، وخطط إعادة الإعمار. وضم الوفد الإسرائيلي ضم ممثلين عن الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك).