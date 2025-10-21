ساناي تاكايشي تكسر الحواجز.. من هي أول رئيسة وزراء في تاريخ اليابان؟

فازت ساناي تاكايشي، المرشحة المحافظة، بمنصب رئيسة وزراء اليابان، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ البلاد، بعد تصويت البرلمان الياباني، اليوم (الثلاثاء).

جاء انتخاب ساناي تاكايشي بعد استقالة رئيس الوزراء السابق شيغيرو إيشيبا، وتزامن مع تشكيل تحالف جديد بين الحزب الليبرالي الديمقراطي بقيادة تاكايشي وحزب الإبداع الياباني اليميني (إيشين).

وحصلت تاكايشي على 237 صوتًا في مجلس النواب، متجاوزة الحد الأدنى المطلوب للأغلبية (233 صوتًا) في مجلس يضم 465 مقعدًا، مما يمهد الطريق لتأكيد انتخابها في مجلس الشيوخ الأقل نفوذًا وتنصيبها رسميًا كرئيسة وزراء اليابان الـ104 مساء اليوم.

التحالف الجديد وتحدياته

بعد انهيار التحالف الذي استمر 26 عامًا مع حزب كوميتو، أجرت تاكايشي مفاوضات مكثفة مع أحزاب المعارضة، مما أدى إلى اتفاق مع حزب إيشين اليميني بقيادة هيروفومي يوشيمورا.

هذا التحالف الجديد ضمن لها الأغلبية في البرلمان، لكنه قد يواجه تحديات في تمرير الميزانية التكميلية القادمة، حيث ستحتاج إلى دعم أحزاب أخرى.

ردود الفعل الاقتصادية

وبعد إعلان فوز ساناي تاكايشي شهدت الأسواق اليابانية ارتفاعًا، حيث وصل مؤشر نيكاي 225 إلى مستوى قياسي بلغ 49,930.90 نقطة، مرتفعًا بنسبة 1.5%، وفي المقابل، شهد الين انخفاضًا طفيفًا مقابل الدولار، حيث ارتفع سعر الصرف إلى 151.18 ين للدولار.

ومع ذلك، يتوقع المحللون، مثل هيروفومي سوزوكي، إستراتيجي العملات الأجنبية في بنك SMBC، أن تتجنب حكومة تاكايشي انخفاضًا حادًا في قيمة الين، مع استمرار ضغوط طفيفة على العملة.

تعيين ساتسوكي كاتاياما كوزيرة للمالية

وأفادت تقارير إعلامية بأن تاكايشي تخطط لتعيين ساتسوكي كاتاياما، وهي سياسية مخضرمة ورئيسة لجنة الأبحاث المالية في الحزب الليبرالي الديمقراطي، كوزيرة للمالية، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب.

وفي مقابلة سابقة مع وكالة «رويترز»، أشارت كاتاياما إلى أن القيمة الحقيقية للين ينبغي أن تتراوح بين 120-130 ينًا للدولار، مما يعكس توجهًا لدعم استقرار العملة.

ويُنظر إلى هذا التعيين على أنه خطوة لتعزيز التحفيز الاقتصادي بطرق مبتكرة، مع الحفاظ على استقرار السوق.

تحول نحو اليمين

ويُمثل انتخاب تاكايشي تحولًا نحو اليمين في السياسة اليابانية، حيث تتبنى مواقف محافظة اجتماعيًا، مثل معارضتها لتغيير القانون الذي يلزم الأزواج المتزوجين باستخدام لقب عائلي واحد.

ومع تصاعد القلق في اليابان حول ارتفاع الأسعار، وتباطؤ النمو الاقتصادي، والهجرة، ستكون تاكايشي أمام تحديات كبيرة لتحقيق التوازن بين هذه القضايا.

رابع رئيس وزراء خلال 5 سنوات

وتُعد تاكايشي رابع رئيس وزراء في اليابان خلال خمس سنوات، مما يعكس عدم الاستقرار السياسي الذي شهدته البلاد، فقد استقال سلفها شيغيرو إيشيبا بعد عام واحد فقط في المنصب، بعد فترة شهدت تحديات اقتصادية ومفاوضات تجارية صعبة مع الولايات المتحدة.