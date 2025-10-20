قلّل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم (الإثنين)، من إمكانية فوز أوكرانيا في حربها مع روسيا، مؤكداً أنه لا يعتقد أن كييف ستنتصر في حربها مع موسكو، لكن أي شيء قد يحدث.



وقال ترمب: «يمكنهم الفوز بها، لا أعتقد أنهم سيفعلون، لكن لا يزال بوسعهم الانتصار فيها»، وذلك بعد ساعات من بحث وزيرَي الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والأمريكي ماركو روبيو هاتفياً الترتيبات الخاصة بالقمة المرتقبة في بودابست بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترمب.



وقال نائب المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، تومي بيغوت، إن روبيو شدد على أهمية اللقاءات القادمة بوصفها فرصة لموسكو وواشنطن للتعاون نحو التوصل إلى حل دائم للحرب بين روسيا وأوكرانيا.



من جهة أخرى، أبدى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، استعداده للمشاركة في القمة المرتقبة بين ترمب وبوتين، في حال دُعي إليها قائلاً للصحفيين: «إذا دُعيت الى بودابست، إذا كانت دعوة وفق صيغة أن نجتمع ثلاثتنا، أو الدبلوماسية المكوكية أي أن يلتقي الرئيس ترمب ببوتين، وأن يلتقي الرئيس ترمب بي، عندها وفق صيغة أو أخرى، سنتفق».



وانتقد زيلينسكي خيار عقد القمة في المجر التي تربطها علاقات متوترة مع كييف وتعد من بين أعضاء الاتحاد الأوروبي الأكثر تعاطفاً مع «الكرملين»، معتبراً أن سيناريو بودابست آخر لن يكون إيجابياً أيضاً.



من جهة أخرى، أوضح «الكرملين» أنه لا تفاصيل لديه في ما يتصل بمشاركة زيلينسكي في الاجتماع.