في محاولة للحفاظ على اتفاق وقف الحرب وبحث مستقبل القطاع، تستضيف مصر وفداً من حركة حماس، بينما يسافر المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر إلى إسرائيل.



وأكدت وسائل إعلام غربية أن وفداً من حركة حماس سيلتقي مسؤولين مصريين في القاهرة لبحث الحوار الفلسطيني الذي تعتزم مصر استضافته، مبينة أن الهدف مناقشة مستقبل غزة بعد الحرب.



حوار فلسطيني في القاهرة



ونقلت تلك الوسائل عن المصادر قولها: وفد حماس سيعقد خلال اليومين القادمين لقاءات مع المسؤولين المصريين تتعلق بـ«الحوار الفلسطيني الفلسطيني الذي سترعاه مصر قريباً»، مشيرة إلى أن الحوار يهدف إلى توحيد الجسم الفلسطيني ومناقشة القضايا الرئيسية المهمة، بما في ذلك مستقبل قطاع غزة، وتشكيل لجنة الكفاءات المستقلة التي ستتولى إدارة القطاع.



وذكر المصدر أن حماس تعهدت للوسطاء بتمكين لجنة الكفاءات المستقلة.



في غضون ذلك، وصل الموفدان الأمريكيان ويتكوف وكوشنر إلى إسرائيل اليوم لإجراء محادثات مع مسؤوليها حول متابعة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي أُبرم الأسبوع الماضي، غداة تصعيد ميداني هدّد بتقويضه.



ويتكوف في تل أبيب



وذكرت متحدثة باسم رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن نتنياهو التقى المبعوثين الأمريكيين، موضحة أن اللقاء ناقش التطورات والتحديثات في المنطقة.



وشهد قطاع غزة تصعيداً عسكرياً جديداً خلال الساعات الـ24 الأخيرة. وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن 47 فلسطينياً قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي في مناطق متفرقة من القطاع.



وأفادت الوكالة بأن الجيش الإسرائيلي دمر مباني سكنية شمالي مدينة رفح جنوب القطاع، فيما قالت القناة 12 الإسرائيلية إن سلاح الجو نفذ ضربات جوية استهدفت عدداً من العناصر التي وصفتها بأنها تشكل خطراً على القوات الإسرائيلية شرق خان يونس.