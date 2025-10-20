أكدت الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين السورية اليوم (الإثنين) أن زياد زهر الدين الذي كان يشغل منصب القنصل العام السوري في دبي قد نُقل إلى الإدارة المركزية بدمشق وانتهت مهماته في القنصلية في 20 سبتمبر الماضي.



وقالت الوزارة إن ما صدر عن المذكور من تصريحات ومواقف في الآونة الأخيرة لا يمثل الدولة السورية أو سياساتها الرسمية، وإنما يعكس موقفاً شخصياً بحتاً يتنافى مع الأعراف الدبلوماسية وأخلاقيات العمل القنصلي، موضحة أن القنصلية السورية في دبي مستمرة في أداء مهماتها، وتحترم بشكل كامل قوانين وأنظمة دولة الإمارات العربية المتحدة.



وكان القنصل السوري السابق في دبي زياد زهر الدين قد أعلن أمس رفضه مواصلة العمل في منصبه احتجاجاً على ما قال إنها «أحداث العنف في السويداء».



وأعرب عن تأييده لمطالب «حق تقرير المصير» في المحافظة السورية الجنوبية، التي رفعها القيادي الدرزي حكمت الهجري.



يذكر أن محافظة السويداء، الواقعة جنوب سورية، التي تقطنها أغلبية درزية، كانت شهدت في يوليو الماضي اشتباكات عنيفة بين مسلحين دروز وعشائر من البدو، ما دفع القوات الأمنية إلى التدخل من أجل وقف الاشتباكات.