مسؤول أممي: الحوثي يحتجز ممثل «اليونيسف» باليمن و19 موظفاً

كشف مسؤول أممي اليوم (الأحد)، عن احتجاز الحوثيين ممثل «اليونيسف» في اليمن البريطاني بيتر هوكينز، ضمن 20 موظفاً من الأمم المتحدة، غداة اقتحامهم مجمعاً تابعاً للمنظمة في صنعاء التي يسيطرون عليها.ونقلت وسائل إعلام غربية عن المسؤول الذي تحدث شرط عدم ذكر اسمه، قوله إن «بيتر هوكينز ضمن الـ15 موظفاً دولياً المحتجزين في المجمع الذي يعيش فيه موظفو الأمم المتحدة في صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون منذ 2014».وكان الحوثيون قد احتجزوا نائبته الأردنية لانا شكري كتاو عدة أيام في صنعاء الشهر الماضي قبل إطلاق سراحها.وأعلن المتحدث باسم منسق الأمم المتحدة المقيم في اليمن جان علم، أن عناصر من الحوثيين دخلوا أمس، إلى مجمع الأمم المتحدة في صنعاء دون تصريح، موضحاً أنه «وفقاً لأحدث المعلومات المتوفرة لدينا، فإنه تم الإفراج عن 11 موظفاً محلياً بعد استجوابهم، فيما لا يزال 5 موظفين محليين و15 موظفاً دولياً محتجزين داخل المجمّع».وأشار إلى أن الأمم المتحدة تعمل على معالجة هذا الوضع الخطير في أسرع وقت ممكن، وإنهاء احتجاز جميع الموظفين، واستعادة السيطرة الكاملة على مرافقها في صنعاء.وكان عبدالملك الحوثي قد اتهم منظمات تابعة للأمم المتحدة، منها برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسف»، بـ«المشاركة في الدور التجسسي العدواني»، وهو ما تنفيه تلك المنظمات.ووصف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، هذه الاتهامات بأنها خطيرة وغير مقبولة، مشيراً إلى أنها تعرّض سلامة موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني للخطر، وتقوض عمليات الإغاثة الحيوية.