طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم (الأحد)، بتجميد الحرب مع روسيا على طول خطوط المعركة الحالية، قبل أن يدخل الجانبان في مفاوضات سلام.وقال زيلينسكي في مقابلة صحفية: «أفهم أن علينا إنهاء هذه الحرب، وبدء هذا الإنهاء من المكان الذي يوجد به الجنود، من خط التماس»، مضيفاً: «إذا أردنا وقف هذه الحرب والذهاب إلى مفاوضات سلام بشكل عاجل وبطريقة دبلوماسية، نحتاج إلى البقاء حيث نحن، وليس إعطاء شيء إضافي لبوتين».وكانت صحيفة «واشنطن بوست» قد نقلت عن مسؤولين كبار لم يتم الكشف عن هوياتهم، أن بوتين طالب خلال مكالمة طويلة مع ترمب في 16 أكتوبر بأن تتنازل كييف عن السيطرة الكاملة على دونيتسك، وهي منطقة حيوية إستراتيجية في الشرق الأوكراني، كشرط لإنهاء الحرب، فيما رد زيلينسكي على ذلك بفيديو نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن بلاده لن تقدم شيئاً إلى الروس.وأضاف: كلمات بوتين لن توقف الحرب، داعياً إلى تكثيف الضغوط الدولية عليه.وكان ترمب قد قال إنه يخطط للقاء نظيره الروسي في المجر خلال الأسابيع القادمة لمواصلة النقاشات حول كيفية إنهاء الحرب.