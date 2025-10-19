اتهم السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن اليوم (الأحد) الحوثي بمواصلة احتجاز موظفي سفارته في صنعاء بشكل غير قانوني.وقال فاجن: «يصادف اليوم ذكرى سنوية حزينة ومؤسفة، وهي مرور 4 سنوات على قيام الحوثي باحتجاز أصدقائنا وزملائنا اليمنيين العاملين في السفارة الأمريكية بصنعاء بشكل غير قانوني. وبصفتي السفير الأمريكي لدى اليمن أحمل عبء هذا الظلم كل يوم»، مضيفاً: «تظل أفكاري وجهود بعثتنا مركّزة على هؤلاء الأبرياء، وعلى عائلاتهم الذين عانوا من غيابهم طويلاً».وأشار إلى أن استمرار احتجاز هؤلاء المهنيين وإساءة معاملتهم يعد عملاً من أعمال القسوة المتعمدة التي تُجسّد طبيعة جماعة الحوثي، والنمط المنهجي من احتجاز الرهائن الذي ما زالوا يمارسونه حتى اليوم ضد موظفي البعثات الإنسانية الذين يسعون لمساعدة المواطنين اليمنيين، لافتاً إلى أنها السمة الأبرز لجماعة لا تكترث لرفاهية الشعب اليمني ولا لسيادة القانون.وأكد السفير الأمريكي أنه بدلاً من التخلّي عن رؤيتهم العنيفة، يتخذ الحوثيون من اليمنيين الأبرياء كبش فداء، ويتهمونهم بالتجسس، ويختلقون مظالم لا علاقة لها بأحلام وتطلعات المواطنين اليمنيين العاديين، مبيناً أن استخدام الحوثيين للأدلة الملفقة، و«الاعترافات» القسرية، وقمع الأصوات اليمنية، هو انتهاك صارخ للكرامة الإنسانية، ويُثبت أن عزلهم عن المجتمع الدولي هو رد طبيعي على فقدانهم التام للمصداقية.وجدد السفير الأمريكي تعهده لعائلات المحتجزين بأن بلاده لن تتسامح ولن تتوقف عن ممارسة الضغط، ولن ترتاح حتى يُطلق سراح كل شخص محتجز ظلماً دون قيد أو شرط، ويعود إلى منزله وأحبّته.