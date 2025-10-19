اتهامات بخرق اتفاق وقف النار

دخول المصابين لتلقي العلاج

لا تزال الأنباء متضاربة بشأن معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، فعلى الرغم من تأكيد إسرائيل أنه مغلق، أوضح مصدر مصري مسؤول أن معبر رفح سيعمل غداً (الإثنين) لعبور المرضى والعالقين.وقال المصدر اليوم (الأحد): «إن المعبر البري الحدودي بين مصر وقطاع غزة سيعمل غداً، بعد التنسيق بين الأطراف والجهات المعنية لفتحه في الاتجاهين».وكانت سفارة فلسطين في القاهرة أعلنت في بيان مساء السبت أنه بعد التواصل مع الجهات المختصة في مصر سيُفتح المعبر ابتداءً من غد (الإثنين) لتمكين المواطنين الفلسطينيين المقيمين في مصر والراغبين بالعودة إلى قطاع غزة من السفر، وفق آلية التنسيق المعمول بها. ودعت جميع المواطنين الراغبين بالسفر إلى تسجيل بياناتهم وإرسالها عبر «واتساب» على رقم مخصص في السفارة.وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد أن المعبر سيظل مغلقاً حتى إشعار آخر، وأن إعادة فتحه ستعتمد على تسليم حماس جثث الأسرى الإسرائيليين.من جانبها، اتهمت حماس قرار نتنياهو بالخرق الفاضح لبنود اتفاق وقف إطلاق النار، معتبرة أنه تنكر للالتزامات التي تعهد بها نتنياهو أمام الوسطاء والجهات الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار.وطالبت الحركة الجهات الضامنة بإلزام إسرائيل ببنود الاتفاق كافة، مشيرة إلى أن استمرار إغلاق المعبر سيؤدي إلى تأخير عمليات انتشال وتسليم الجثث.وكان مسؤول مصري أعلن أن تشغيل المعبر سيقتصر على دخول المصابين الفلسطينيين لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، وخروج العالقين الفلسطينيين الراغبين في العودة إلى قطاع غزة فقط، مؤكداً عدم دخول أي شاحنات مساعدات من المعبر لأنه مخصص للأفراد فقط. وأوضح أن المعبر ميناء بري، مشيراً إلى أن الشاحنات التي تدخل إلى كرم أبو سالم تكون من البوابة الجانبية المجاورة لبوابة معبر رفح، وليس من معبر رفح نفسه.ومنذ مايو 2024 تسيطر إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، حيث دمرت مبانيه وأحرقتها، ومنعت الفلسطينيين من السفر، ما أدخلهم، خصوصاً المرضى، في أزمة إنسانية كبيرة.وأعلنت إسرائيل مساء أمس (السبت) أنها تسلمت جثتي اثنين من الأسرى من الصليب الأحمر في غزة، ما يعني تسلمها 12 جثة من أصل 28 بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.لكن إسرائيل اتهمت حماس بالتباطؤ في تسليم جثث الأسرى، فيما أكدت الحركة أن العثور على بعض الجثث وسط الدمار الواسع في غزة يحتاج إلى وقت.