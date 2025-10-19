استهدفت مُسيرات انتحارية لقوات الدعم السريع خلال الساعات الماضية مواقع داخل مدينة كادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان جنوب السودان. وأعلنت مصادر سودانية وشهود عيان أن قوات الجيش بالفرقة 14 والأجهزة الأمنية كانتا تتحسب لهذا الاستهداف بحكم الضربات التي شنتها مُسيرات الدعم السريع على عدد من المناطق جنوب كردفان في اليومين الماضيين.وأفصح مسؤول أن مُسيرات الدعم السريع فشلت في ضرب أهدافها في كادوقلي بعد أن تعاملت معها المضادات الأرضية.ووفق شهود عيان في مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان، قُتل طفل، وأُصيب 4 آخرون نتيجة سقوط قذيفة مدفعية أطلقتها قوات الدعم السريع استهدفت مطبخاً خيرياً في المدينة.واشتدت المعارك بين قوات الجيش السوداني والدعم السريع خلال الفترة الماضية في دارفور (غرب) وكردفان، خصوصاً بعد استعادة الجيش السيطرة على العاصمة الخرطوم. كما ظهرت على الساحة قبل أشهر عدة المُسيرات الانتحارية التي باتت قوات الدعم السريع تكثف استعمالها.وحققت قوات الدعم السريع في الأسابيع الماضية تقدماً باتجاه الفاشر التي تحاصرها منذ أكثر من عام، وهي المدينة الرئيسية الوحيدة في إقليم دارفور التي ما زالت تحت سيطرة الجيش.وأسفرت الحرب الدائرة في السودان عن مقتل عشرات الآلاف، وتسببت بما وصفته الأمم المتحدة بـ«الأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم»، وتشريد أكثر من 13 مليون شخص، من بينهم مليون شخص نزحوا من الفاشر.