شدد وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، على ضرورة استعادة الأمن والاستقرار في البحر الأحمر وخليج عدن بعد وقف الحرب على غزة.وقال عبدالعاطي خلال افتتاح منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، اليوم (الأحد): إن خسائر مصر بلغت أكثر من 9 مليارات دولار خلال عام واحد نتيجة الانخفاض الحاد في واردات وعائدات الملاحة عبر قناة السويس. وأفاد بأن عائدات وواردات قناة السويس انخفضت 60% خلال عام واحد، مضيفا أن 25 إلى 30 شاحنة تعبر القناة يومياً، بعد أن كان يعبرها ما لا يقل عن 72 مركباً وسفينة.وأكد عبدالعاطي أن مصر على ثقة بأن تتم استعادة الأمن والاستقرار في البحر الأحمر وخليج عدن بعد وقف الحرب على غزة. وشدد على أنه لا مبررات لأي طرف لاستغلال معاناة الشعب الفلسطيني لتبرير أي اعتداء أو تصعيد أو تمرير أجندات.وتسببت الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي في اضطراب حركة التجارة عبر البحر الأحمر وقناة السويس، أحد أكثر طرق الشحن ازدحاماً في العالم.ودخل اتفاق وقف النار في غزة الذي جاء عبر مفاوضات غير مباشرة لأيام عدة بين إسرائيل وحركة حماس في مدينة شرم الشيخ، حيز التنفيذ في العاشر من شهر أكتوبر الجاري.ونص الاتفاق على إطلاق سراح كافة المحتجزين الإسرائيليين الأحياء دفعة واحدة، فضلاً عن تسليم جثامين القتلى، مقابل إطلاق إسرائيل سراح مئات الأسرى الفلسطينيين، بينهم العشرات من ذوي الأحكام العالية والمؤبدة. كذلك نص على انسحاب إسرائيلي جزئي من القطاع الفلسطيني، حتى حدود اتفق عليها، ودخول شاحنات الإغاثة إلى غزة، وفتح المعابر.إلا أن إسرائيل لم تقبل حتى الآن فتح معبر رفح الحدودي مع مصر، مشترطة تسليم جثامين كافة الأسرى الإسرائيليين، علماً أن حماس سلمت حتى مساء السبت 12 جثماناً، فيما تبقى 16 تواصل البحث عن مكانهم في القطاع المدمر.