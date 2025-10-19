استقبل رئيس باكستان آصف علي زرداري، في «إسلام آباد»، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد العيسى.



وأعرب الرئيس الباكستاني عن التقدير الكبير لعملِ الرابطة في معالجة مفاهيم وممارسات الكراهية، ولاسيما حملات الإسلاموفوبيا.



كما استقبل رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، الأمين العام للرابطة، مشيدًا بجهود الرابطة، العالمية في إيضاح حقيقة الدِّين الإسلامي الحنيف.