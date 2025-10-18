«الداخلية السورية» تفكك خلية داعشية وتقتل 2 من أفرادها

فكّكت وزارة الداخلية السورية، اليوم (السبت)، خلية تنتمي لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة ريف دمشق جنوب البلاد، وقبضت على أحد أفرادها، وقضت على اثنين آخرين.وقالت الوزارة في بيان إن «جهاز الاستخبارات العامة، نفذ بالتعاون مع قيادة الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق، عملية أمنية محكمة»، مضيفة: «تنفيذ العملية جاء عقب متابعة ميدانية دقيقة ورصد متواصل لتحركات خلية إرهابية تنتمي لتنظيم داعش الإرهابي، كانت تنشط في إحدى المناطق الشمالية من المحافظة».وأوضحت الوزارة أنّ العملية أسفرت عن إلقاء القبض على أحد أفراد الخلية، في حين قُتل اثنان آخران، أحدهما أثناء محاولته تفجير حزام ناسف كان يرتديه، كما تم العثور في موقع المداهمة على أسلحة فردية وذخائر متنوعة وحزام ناسف مُعَدٍّ للتفجير.وأشارت الوزارة إلى أنّ الأسلحة والمضبوطات صودرت بالكامل، وتم تحويل الموقوف إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، مبينة أن العملية تأتي ضمن نهجها الاستباقي في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، وتُبرز الجاهزية العالية للأجهزة الأمنية السورية في مواجهة أي محاولات تهدد أمن الوطن والمواطنين.من جهته، أوضح قائد الأمن الداخلي في إدلب، العميد غسان محمد باكير، تفكيك خلية لتنظيم «داعش» في منطقة حارم، جرى خلال عملية أمنية نوعية، موضحاً أن وحدة المهمات الخاصة ضبطت خلال العملية مستودعاً للأسلحة يحتوي على سترات ناسفة وعبوات مُعَدّة للتفجير، وقناصات، ورشاشات خفيفة، وقذائف هاون، إلى جانب ورشة مخصصة للتصنيع والتلغيم، وتمت مصادرة جميع المضبوطات.